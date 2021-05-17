民调显示近六成日本人支持取消奥运会

哈通社/努尔苏丹/5月17日--据新华社报道，距离东京奥运会开幕式不足三个月，日本新冠疫情形势依然严峻。共同社16日发布的民意调查结果显示，59.7%的调查对象认为应该取消东京奥运会。

共同社15日、16日在全国开展电话调查。结果显示，25.2%的调查对象认为应在没有现场观众的情况下举办奥运会，12.6%的调查对象支持限制现场观众人数。

东京奥组委已经决定不接待外国观众，尚未就国内观众入场人数作出决定。共同社解读，上述民调数据反映日本民众对举办奥运会疑虑增加。东京奥运会开幕式定于7月23日举行。

日本第四波疫情未见缓解。政府16日扩大疫情紧急状态覆盖范围至9个都道府县，实施重点防疫措施的县也增至10个。按照厚生劳动省发布的指标，日本大约一半都道府县最近一周的新增感染人数达到最严重疫情级别。

截至15日，日本单日新增确诊病例连续5天超过6000例，重症患者人数刷新纪录，达1231人。第四波疫情的重灾区大阪府16日累计病亡1958人，超过首都东京的1951人。

厚生劳动省16日发布的数据显示，4月全国有47人死后确诊感染新冠，比3月增加62%。另一方面，由于医院收治能力有限，新冠感染者在居家治疗期间死亡的情况也时有发生。

共同社民调显示，71.5%的调查对象不满政府防疫对策；85%的调查对象认为日本疫苗接种缓慢，这一比例在40岁以下调查对象中达到87.5%；首相菅义伟所获支持率降为41.1%，不支持率增至47.3%。

日本首相官邸数据显示，截至13日，医护人员和65岁以上老人共接种大约560万剂疫苗。日本近日在东京和大阪新设大型疫苗接种中心，定于17日开放接种预约，仍仅限于65岁以上老人。