联合国安理会就巴以冲突召开会议 巴以及五常阐述各自立场

哈通社/努尔苏丹/5月17日 -- 自5月10日以色列和巴勒斯坦武装团体哈马斯在加沙开始新一轮冲突以来，截至5月16日已导致188名巴勒斯坦人和8名以色列人死亡。

冲突当事方巴以代表以及包括中美英法俄五个常任理事国在内的安理会成员通过视频方式参加了会议，表达了各自对这一冲突的立场。

联合国秘书长古特雷斯呼吁双方立即结束暴力，并警告冲突可能造成无法控制的安全和人道主义危机。他表示，以巴目前的敌对行动令人震惊，双方必须立即停火。

观察员国巴勒斯坦外交与侨民事务部长里亚德·马勒基(Riad Al Malki)表示，以色列正在毫无顾忌和毫不留情地坚持推行其殖民政策。它正在迫害巴勒斯坦人民，犯下战争罪和危害人类罪。有些人可能不想用这些词，但他们知道这是事实。

以色列常驻联合国代表吉拉德·埃尔丹（Gilad Erdan）表示，哈马斯躲在巴勒斯坦人的房屋、学校和医院后面实施恐怖袭击，故意把平民当作人盾。他表示，不分青红皂白向平民发射火箭永远都不能成为恰当借口。实施恐怖永远没有正当理由。

安理会本月轮值主席国中国的国务委员兼外交部长王毅主持会议。他代表中国政府在五个常任理事国中首先发言。他表示，国际社会的当务之急是推动停火止暴，同时，推进巴勒斯坦问题持久公正解决也同样重要。安理会对此承担着重要责任，必须行动起来，推动当事方尽快缓解紧张局势，停止敌对行动，推动中东和平进程重回正确轨道，落实安理会相关决议和«两国方案»。

美国常驻联合国代表、拜登总统内阁成员琳达·托马斯-格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield)表示，美国呼吁所有各方确保平民得到保护并尊重国际人道主义法，敦促各方保护医疗和其他人道主义设施，以及记者和媒体组织。她强调，美国特别关注联合国设施得到保护，因为平民在大约24个这类设施中寻求庇护。

俄罗斯外交部副部长谢尔盖·韦尔希宁（Sergey Vershinin）表示，巴以关系中出现的严重危机所带来的危险远远超出该地区的边界。他表示，俄罗斯强烈谴责在以色列和巴勒斯坦对平民使用武力和暴力。

英国常驻联合国代表吴百纳（Barbara Woodward）表示，英国强烈谴责哈马斯和其他恐怖团体的行为，他们必须永远停止煽动和向以色列和以色列平民发射火箭弹，而以色列应该采取克制和对称原则。

法国常驻联合国代表尼古拉·德里维埃（Nicolas De Riviere）表示，如果没有坚定的政治意愿，根据1967年6月4日的边界线为基础的安全和公认的边界、在国际法和安理会决议的框架内，以耶路撒冷为首都建立两个和平与安全共存的国家，就只会继续制造痛苦和暴力。