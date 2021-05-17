新研究：多吃蔬菜水果有助于缓解压力

哈通社/悉尼/5月17日 —— 据新华社消息，澳大利亚研究人员一项最新研究发现，多吃蔬菜水果能缓解心理压力，推荐人们依据世界卫生组织的建议每天摄入至少400克蔬菜水果。相关论文已发表在欧洲临床营养和代谢学会官方期刊《临床营养》上。

澳大利亚伊迪斯考恩大学研究人员介绍，他们对8600多名25岁至91岁澳大利亚人的蔬菜水果摄入及心理压力等数据进行了分析。结果发现，每天摄入至少470克蔬菜水果的人比每天摄入量少于230克的人，压力水平要低10%。

研究人员表示，尽管食用蔬菜水果和人的压力水平之间的具体影响机制尚不明确，但蔬菜水果所含的营养素很可能是其发挥作用的原因。

伊迪斯考恩大学营养研究院的西蒙·拉达瓦利-巴加提尼表示，炎症或人体内氧化和抗氧化作用失衡导致的氧化应激状态，都是已知的会导致人们情绪低落、焦虑和有压力的因素。蔬菜和水果含有维生素、矿物质、类黄酮和类胡萝卜素等营养物质，可以改善人体内的炎症和氧化应激状态，有助于心理健康。

研究人员表示，健康饮食的益处很多人都知道，但不少人蔬菜水果的摄入量并不达标。此前有研究发现在青少年群体中，蔬菜水果摄入量与心理压力存在关联，而这项研究进一步证实了这一关联在所有年龄段人群中都存在，因此再次凸显富含蔬菜水果饮食方式的重要性。