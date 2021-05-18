世卫组织：正探索一切渠道为发展中国家提供疫苗

哈通社/努尔苏丹/5月18日 -- 据联合国新闻报道，世界卫生组织总干事谭德塞17日在日内瓦举行的记者会上表示，全球新冠疫情连续第二周呈现下降趋势，但是在一些热点国家，情况依然令人担忧；与此同时，疫苗的全球分配严重不均，世卫组织正在探索一切可行的途径增加向中低收入国家提供的新冠疫苗。

谭德塞表示，全球新冠病例和死亡人数连续第二周下降。但巨大的脱节现象正在加剧，在某些疫苗接种率最高的国家中，人们似乎认为这场大流行已经结束了，而另一些国家则在经历巨大的«感染浪潮»。

他说：«新冠大流行病还远未结束，只有在每一个地方都结束了疫情，它才会真正完结。»

目前，一些国家的疫情令人堪忧，甚至在某些以前疫情控制得很好的地方，病例、住院和死亡人数也在急剧增加。

医疗物资供应不足

谭德塞表示，令人关注的病毒新变体、脆弱的卫生系统、公共卫生措施的实施下降，以及氧气、地塞米松和疫苗的供应短缺，都使得情况变得更加复杂。

他说：«但是有解决这些问题的方法。在病例增加的情况下，要确保人们遵守公共卫生措施，包括保持社交距离、戴口罩和防止大规模聚会。»

他强调，即使在病例下降的地方，基因测序也很关键，通过测序可以追踪病毒变种，并且不会过早地缓解措施。

支持热点地区

世卫组织一直在应对印度和其他热点地区病例激增的情况。

但是，需求如此之高，以至于世卫组织需要立即获得资金，以维持其对当前受影响最大的国家的技术和业务支持。

同时，捐助方所提供资金的灵活性是关键，这将不仅可以使世卫组织能够对包括尼泊尔在内的多个国家的紧急需求做出快速反应，而且还可以在迅速变化的局势中在最需要的地方努力挽救生命和生计。

急需1.9亿剂疫苗

谭德塞重申了联合国儿童基金会昨天就全球疫苗供应发表的声明。新冠疫苗获取机制力争在全球范围内公平分配新冠疫苗，其中儿基会负责向中低收入国家运送疫苗、支持开展接种运动。

一些国家病例的激增已经影响到了全球的新冠疫苗供应，到6月底，新冠疫苗获取机制将短缺1.9亿剂疫苗。

谭德塞说：«新冠疫苗获取机制可以发挥作用，而且迄今已向124个国家和经济体提供了6500万剂，但该机制依靠各国和制造商兑现其承诺。»

他表示，«世卫组织赞赏阿斯利康的工作，该公司一直在稳步提高其交付速度和数量，但我们需要其他制造商效仿。»

对疫苗生产商的呼吁

谭德塞说：«辉瑞公司已承诺今年将向机制提供4000万剂疫苗，但其中大部分将在2021年下半年开始。我们现在就需要疫苗，我呼吁他们尽快提供。»

世卫组织正在与强生公司讨论如何在2021年下半年交付剂量，但尚未最终确定。

莫德纳公司已与新冠疫苗获取机制签署了提供5亿剂疫苗的协议，但大部分承诺仅在2022年提供。

谭德塞说：«在这场大流行病的紧急时刻，我们需要莫德纳将其中的数亿剂疫苗提前在2021年交付。»

他还表示，一旦印度灾难性的疫情消退，世卫组织还需要印度血清研究所重回正轨，赶上其对机制的交付承诺。

此外，世卫组织呼吁与生产商签约的高收入国家现在就共享其疫苗。

谭德塞说：«我呼吁制造商公开承诺，要在几天之内，而不是几个月内，帮助希望与新冠疫苗获取机制共享疫苗的任何国家消除合同障碍。我们还需要制造商在任何额外的剂量制造能力上给予新冠疫苗获取机制优先购买权。»

此外，世卫组织还在探索与大型疫苗制造商合作, 如以色列医药巨头梯瓦制药(Teva)，孟加拉国伊思达制药厂(Incepta)，加拿大安大略省的莱斯药厂(Biolyse)等公司），促使这些公司愿意使用其设施生产新冠疫苗。

【编辑：木合塔尔·木拉提】