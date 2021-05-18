政府总理：卫生部应明确两次疫苗的间隔时间

哈通社/努尔苏丹/5月18日--哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明18日表示，应给予公民选择疫苗和了解疫苗相关信息的权利。

总理表示，全国疫情形势呈逐步好转趋势，但努尔苏丹市、阿拉木图市、西哈州、阿克莫拉州、卡拉干达州和阿特劳州共6个地区仍处于疫情红区，确诊病例增长率为0.98%。传染病医院床位的使用率为36%，重症监护室的满床率为28%。

同时，总理还谈到了疫苗接种情况。 目前为止，全国已有近190万人接种新冠疫苗第一剂，近80万人接种第二剂。

“医疗机构和仓库有足够的疫苗储备，也会不断补充疫苗储备。当前正在根据计划开展疫苗接种工作，各地区应进一步加强疫苗接种工作进度，各州州长需特别关注这一问题。 ” 他说。

阿斯哈尔·马明指出，应给予人们选择疫苗和了解疫苗相关信息的权利。卫生部应明确两次疫苗的间隔时间，并关注群众的意愿。

“有必要继监督对限制性措施的遵守情况。 ‘Ashyq ’ 手机应用软件的普及已产生其积极结果。软件的普及改善了服务领域的复苏，并提升了客人的安全性。应进一步扩大该软件的使用范围。 ” 他说。

【编译：阿依波塔】