哈萨克斯坦与瑞士政治磋商会议在伯尼尔举行

哈通社/伯尔尼/5月18日—由哈萨克斯坦外交部欧洲司司长提穆尔·苏力坦霍扎带领的外交代表团17日访问伯尔尼。

当天，在伯尔尼召开了哈萨克斯坦-瑞士政治磋商第五轮会议。

据外交部新闻中心消息，瑞士副国务秘书、外交事务部负责欧洲、中亚、欧洲理事会和欧安组织办公室负责任安娜·伊夫科维奇出席会议。

会议期间，双方就哈萨克斯坦与瑞士之间关系的现状和发展前景，以及两国多边领域的合作问题等进行了讨论。瑞士方面对哈萨克斯坦政府为改善投资环境而采取的措施表示兴趣，并指出目前大约有40家瑞资企业在哈萨克斯坦开展业务。

此外，双方就加强和充分支持两国政府间、议会间和商业联系的发展关系达成共识。在谈到由于新冠疫情导致的相互贸易额的下降方面，双方重申了通过落实哈-瑞政府间经贸合作委员会的工作来加强贸易合作的承诺。同时，双方就促进经济合作和商务旅行扩大双边法律框架问题进行了讨论。

此外，两国的外交代表们就有关在联合国、欧安组织等多边机构框架内的合作问题以及区域议程的热点问题交换了意见，包括在中亚水管理领域开展合作、稳定阿富汗局势，以及在中亚地区信息与协调中心（CARICC）框架内打击毒品贩运等。

根据会谈结果，双方就加强两国政府和工商界之间的合作，以及继续定期举行政治磋商会议达成了共识。

【编译：达娜】