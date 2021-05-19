联合国将支持对咸海周边地区生态恢复建设

哈通社/努尔苏丹/5月19日 – 联合国大会一致通过了关于将咸海地区宣布为«环境创新和技术区»的决议。

据联合国新闻报道，该提案由乌兹别克斯坦提出，并获得了50多个国家的支持，其中包括阿塞拜疆、白俄罗斯、哈萨克斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦和土库曼斯坦等。

乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫去年9月在联合国发表讲话时指出，咸海的干涸正在对其周边地区带来生态灾难。他提议，通过在200万公顷的土地上种植覆盖物的方式来改善这一问题。

咸海曾经是世界上第四大内陆湖泊，但如今由于不断个干涸，其水域面积已经严重缩减。这导致了生活在咸海的许多鱼类和周边的许多其他生物面临灭绝。

在咸海干涸的地区出现了面积超过550万公顷的荒漠，大风会将荒漠中的沙尘和其他物质散播至更远的区域，对周边生态造成巨大的影响。

生态灾难还改变了咸海周边数百万人的命运，食道癌、呼吸道疾病、眼科和其他疾病的患病率持续增加。

咸海可能将无法恢复，但是当地居民需要保护和援助。

根据最新通过的决议，联合国大会将支持旨在改善咸海地区环境、社会，经济和人口状况的区域措施和倡议。

【编辑：木合塔尔·木拉提】