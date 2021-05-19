中国深圳一摩天大楼突发摇晃 楼内所有人员安全疏散

哈通社/深圳/5月19日 —— 据新华社报道，位于深圳市福田区的赛格大厦18日午后出现摇晃。楼内所有人员随后安全疏散。相关部门正在对摇晃原因进行进一步调查。

针对赛格大厦出现摇晃问题，深圳市应急管理局发布通报称，经该局查看并分析全市各地震检测台站数据，今日深圳市未发生地震。赛格大厦摇晃原因相关部门正在核查。

之后，深圳市福田区人民政府发布通报称，18日12点31分，赛格广场值班人员接到租户反映感觉大楼晃动，大楼管理处迅速通过楼层广播通知楼内人员应急疏散，并安排工作人员引导人员有序撤离。13点55分，赛格广场内所有人员已安全疏散。

福田区接报后启动应急响应，相关职能部门已组织专家到场对大楼安全进行检测。经专家初步检测排查，大楼周边场地未见地面开裂情况，未见幕墙板块脱落损坏。

相关具体情况及原因正在进一步调查核实，将及时向社会公布。

据悉，赛格大厦是位于深圳福田区华强北的一座摩天大楼，由深圳市赛格集团有限公司直接投资兴建。大楼高71层，总高度355.8米，实高292米，建筑面积16.43万平方米，现为深圳第五高楼。