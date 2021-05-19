哈萨克斯坦经济已开始恢复性增长

哈通社/努尔苏丹/5月19日 —— 据哈萨克斯坦国家经济部发布消息，2021年1-4月，哈萨克斯坦GDP自去年3月以来首次重回正增长区间，增长率达0.7%。

目前，哈萨克斯坦经济正逐步恢复增长。今年1-4月，服务业近一年来首次实现由负转正。实体经济稳定增长是哈萨克斯坦经济发展的主要动力。

统计期内，除采掘业之外的其他实体经济部门增长7.9%。其中，建筑业增长12.5%；信息通信业增长11.1%；制造业增长7.7%、水供应业增长7.5%；电供应业增长5.3%；农业增长3%。1-4月，制造业增速创近十年来新高，显示该行业已具备较强竞争力。机械制造业增长20.6%。其中，汽车制造增长25.4%；建材生产增长26.5%；化工生产增长11.2%；塑料生产增长18.5%；药品生产增长26.2%；服装生产增长23.6%；家具生产增长19.5%。

目前，非采掘业各领域投资积极性较高，经济多元化发展为其可持续高质量发展打下基础。1-4月，不计采掘业，固定资产投资增长32.3%。其中，制造业投资增长112.8%；建筑业增长72.4%；农业增长66.1%；信息通信业增长61%；商贸业增长28.3%；交通运输业增长27.6%；房地产业增长27.5%。

统计期内，全国新房交付面积350万平米，增长13.3%。考虑到全球资本市场复苏和哈萨克斯坦投资吸引力回升，预计全年吸引外国直接投资总额将达到190亿美元，同比增长11%。