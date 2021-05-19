副总理兼外交部长出席集安组织外交部长理事会会议

哈通社/努尔苏丹/5月19日-- 哈萨克斯坦政府副总理兼外交部长穆赫塔尔·特列吾别尔德19日出席集体安全条约组织外交部长理事会会议。

会议期间，外交部长们讨论了与集体安全条约组织当前工作有关的广泛问题及其发展前景，并就国际议程的主要问题交换了意见。

穆赫塔尔·特列吾别尔德向参会者介绍了哈萨克斯坦在集体安全条约组织框架下的合作的立场，并提出了一些旨在进一步发展该组织的建议。

同时，强调指出了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡特耶夫在2020年召开的集安组织峰会上提出的成立集安组织维持和平秘书长特别代表研究所倡议实施情况。

在这方面，部长向各国外交部长和集体安全条约组织秘书长斯坦尼斯拉夫·扎斯就执行哈萨克斯坦总统的倡议展开的对话和务实想法表示了感谢。

根据会议结果，部长们批准了一系列文件草案，其中一些文件将提交至今年第四季度在杜尚别举行的集体安全条约理事会会议。这些文件包括纪念签署集体安全条约30周年和集体安全条约组织成立20周年的行动计划。

此外，外交部长们通过关于加强《禁止生物武器公约》，关于集体安全条约组织与各个国家和国际组织的合作，以及延长美俄进一步削减和限制进攻性战略武器措施条约有效期相关四项政治声明。

集体安全条约组织成立于2002年，是一个国际区域组织。成员国包括哈萨克斯坦、亚美尼亚、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯和塔吉克斯坦。

【编译：阿依波塔】