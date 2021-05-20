哈萨克斯坦拟对电动汽车报废实施零税率

哈通社/努尔苏丹/5月20日 -- 据《斜体字报》5月18日报道，哈萨克斯坦工业和基础设施发展部副部长谢格洛娃当天出席媒体吹风会时表示，该部正在制定对哈本国生产及进口电动汽车报废实施零税率的法令，目前正在会商相关部门。

谢指出，现阶段，金色草原汽车公司作为试点单位，已生产48辆江淮（JAC）电动汽车和8辆电动客车，产品符合欧盟和欧亚经济联盟技术要求，可面向出口。现代客车制造厂可生产«金龙»电动客车。哈正在境内建设电动汽车充电基础设施，努尔苏丹、阿拉木图市内，以及努尔苏丹-阿拉木图、努尔苏丹-舒钦斯克公路沿线已设立电动汽车充电站。

2020年3月，欧亚经济委员会理事会通过决议，对部分电动汽车进口实施零关税。2021年1月26日，哈工业部批准实施《发展轮式电动交通工具生产路线图》。目前，哈工业部正在研究对电动汽车报废实施零税率。2021年，哈电动汽车报废税税率为150倍月核算基数（437550坚戈）。截至4月1日，哈全国登记电动汽车共计537辆。

此前有报道称，哈生态、地质和自然资源部认为，实行报废零税率，有助于提升电动汽车对消费者的吸引力，改善国内生态状况。目前，世界各国正在制定不同方案，刺激电动汽车生产和购买。

【编译：木合塔尔·木拉提】