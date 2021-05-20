在飞机上解救哈萨克斯坦婴儿的土耳其医生受表彰

哈通社/努尔苏丹/5月20日 – 在国际航班上及时伸出援手，将一名哈萨克斯坦婴儿从死亡边缘救回的土耳其医生受到了哈国总统的表彰和感谢。

据哈萨克斯坦哈巴尔24电视台消息，数月前在比什凯克至伊斯坦布尔的航班上，一名哈萨克斯坦乘客的婴儿突发不适，出现心脏骤停，生命危在旦夕。

当时正在该航班上的土耳其医生、国会议员雷杰普·谢克尔迅速采取了急救措施，为婴儿进行了心肺复苏，将婴儿从死亡边缘救回。

在了解到这一善举后，哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫向雷杰普·谢克尔医生致信表示感谢，并表彰其行为是«非凡的勇气»。

哈萨克斯坦驻土耳其特命全权大使阿布扎勒•萨帕尔别克吾勒向土耳其国会转交了哈萨克斯坦总统的表彰信，并就议员的善行表示诚挚的感谢。

土耳其国会议员和工作人员出席了当天举行的隆重表彰仪式。

接受表彰的雷杰普·谢克尔议员说：«每件事都有其意义。»

他表示将继续致力于促进哈萨克斯坦和土耳其双边关系的事业。

据议员透露，他目前仍与被救的婴儿家庭保持着联系。

雷杰普·谢克尔感谢哈萨克斯坦总统的表彰，并向总统致以生日祝贺。

【编译：木合塔尔·木拉提】