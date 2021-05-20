哈萨克斯坦正在向吉尔吉斯斯坦提供人道主义援助物资

哈通社/比什凯克/5月20日--据外交部新闻消息，根据哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫下达的工作指示，已开始向吉尔吉斯斯坦提供10 000吨哈萨克斯坦面粉形式的人道主义援助物资。

根据早前报道，首批载有4500吨面粉的75节车厢援助物资通过铁路运输于18日运抵吉尔吉斯斯坦，其中30节车厢面粉运抵比什凯克。

吉尔吉斯斯坦农业，林业和水资源部副部长阿扎玛特·穆卡谢夫表示，吉尔吉斯斯坦内阁部长正在与卫生部共同计划向群众发放面粉，特别是向社会低收入群体提供面粉问题。“我认为，在当前形势下，哈萨克斯坦提供的援助意义重大。 ”

据吉尔吉斯斯坦方消息，第一批人道主义援助物资已分配到吉尔吉斯斯坦的北部地区， 其余的面粉将运往南部地区。

在这方面，吉方特别感谢哈萨克斯坦政府和相关国家机构及时提供的人道主义援助。

根据早前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫在5月1日举行的电话会谈中谈到了向吉方提供人道主义援助问题。

哈萨克斯坦驻吉大使拉皮勒·卓什巴耶夫表示，哈萨克斯坦自新冠疫情开始以来一直向吉方提供人道主义援助。2020年5月，哈政府向吉国运送了5000吨面粉，400台便携式呼吸机和200万个医用口罩。

根据计划，其余的人道主义援助物资将在5月底前交付完毕。

此外，正在计划向吉国提供1000吨高产冬小麦问题。这次援助将不仅提供给低收入群体，还将提供给吉尔吉斯斯坦农民，以让他们在自己的田地上播种优质种子。

【编译：阿依波塔】