首都计划为阿拉什先烈竖立纪念碑

哈通社/努尔苏丹/5月20日 – 今年政府计划在首都努尔苏丹为阿拉什运动先烈竖立纪念碑。

哈萨克斯坦政府副总理叶尔兰·托赫詹诺夫20日在回答马吉利斯（议会下院）议员质询是表示，根据努尔苏丹市政府的汇报，今年计划将首都图兰大街和斯格纳克大街交汇处的广场命名为«阿拉什广场»，该计划将在市议会进行讨论。

此外，首都市政府还计划在市区内为阿拉什运动先烈竖立一座纪念碑。目前正在就相关事项进行讨论和筹备。

副总理表示，关于阿拉什运动先烈的历史研究和名誉恢复工作正在持续开展当中，政府将对相关工作予以密切关注和监督。

截止目前，已有超过200多个国家教育机构被授予阿拉什运动先烈的冠名。

在阿拉木图、阿特劳、阿克莫拉、阿克托别、满格四套、卡拉干达、巴甫洛达尔州、库斯塔奈、突厥斯坦和东哈州有大量学校、地区、广场、街道和各类设施被冠以先烈的姓名。

阿拉什运动是二十世纪初期由一大批活跃在哈萨克斯坦的进步学者发起的民主运动，因其组成的政治党派«阿拉什党»的得名。阿拉什党人旨在通过教育和工业振兴中亚民族的发展，实现主权独立和民族自由。

阿拉什党人于1917年建立了独立的阿拉什自治共和国，组织政府、军队并颁布共和国法律。该政权后遭苏联入侵，并于1920年被强行解散，除流亡国外的部分成员外，大部分阿拉什党人在苏联政府后来的大清洗中遇害。

【编译：木合塔尔·木拉提】