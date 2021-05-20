哈塔两国元首举行大范围会谈

哈通社/杜尚别/5月20日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙20日在两国代表团的参与下举行了大范围会谈。

会谈中，双方就进一步加强哈塔两国之间的经贸合作，其中包括扩大相互贸易额、加强投资和产业合作，以及推动农业和过境运输潜力发展、水资源与能源、军事技术和人文领域合作关系发展问题进行了讨论。

托卡耶夫总统就塔方的热情接待表示了感谢，并指出了这是他当选哈萨克斯坦总统后对该国进行的首次访问，也是今年的首次出访。

“我认为，这情况能说明 很多问题。实际上，塔吉克斯坦是我们可靠的战略合作伙伴及盟友。我们也高度重视与塔吉克斯坦之间的合作。哈萨克斯坦人民视您为塔吉克民族的领袖，并非常尊重您。我想借此机会，祝愿您未来的工作顺利。”哈萨克斯坦总统说。

托卡耶夫指出，哈塔两国目前已签署80多项合作协议，其中包括2015年签署的战略合作伙伴关系协议。

哈萨克斯坦总统表示，应对新冠疫情带来的所有后果期间，两国仍然有机会将相互贸易提升至新的水平。他重申，哈方愿意向塔吉克斯坦经济提供全面的支持。

拉赫蒙表示，塔方那个高度重视与兄弟国哈萨克斯坦之间的战略合作伙伴关系。

“哈萨克斯坦是塔吉克斯坦第二大外贸合作伙伴国家。为进一步加深两国之间的合作关系发展，我们愿意在所有领域开展相互合作。”塔吉克斯坦总统说。

拉赫蒙高度评价了托卡耶夫总统与首任总统纳扎尔巴耶夫为塔哈两国合作关系发展做出的巨大贡献。

会谈中，塔吉克斯坦总统对双边政治、经贸、科技和人文领域合作关系的发展水平表示了满意。他强调，相信哈萨克斯坦总统的此次访问将进一步加深两国合作关系。

最后，托卡耶夫总统邀请塔吉克斯坦总统合适的时间对哈萨克斯坦进行国事访问。

【编译：小穆】