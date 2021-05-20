哈萨克斯坦总统与塔吉克斯坦总统发表联合声明

哈通社/努尔-苏丹/5月20日 - 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫和塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙20日发表联合声明。

据总统府新闻局消息，应塔吉克斯坦总统的邀请，托卡耶夫总统于5月19-20日对塔吉克斯坦进行正式访问。

20日，两国总统在杜尚别举行会晤。

在本着开放、相互理解和真诚友好精神下进行的会谈中，双方就两国在政治、经贸、文化和人道主义及其他领域的合作现状和前景进行了讨论，并就地区和国际议程上的热点问题交换了意见。

两国总统在重申了对哈萨克斯坦和塔吉克斯坦两国之间战略伙伴关系协议中各项条款的充分承诺的同时，为在相互理解、相互尊重的基础上发展国家对话，发表了联合声明。声明内容如下：

在意识到维护世纪友谊和睦邻关系，实现整个地区稳定发展和繁荣的重要责任的同时，双方重申了进一步发展哈萨克斯坦与塔吉克斯坦之间的战略伙伴关系的坚定性。

双方强调了积极的政治对话对于加速两国之间长期关系发展的重要性，支持进一步扩大在最高级别、高级别及其他级别合作关系。

双方强调了继续相互协助抗击新型冠状病毒疫情带来的负面影响的重要性。对此，塔方就哈方于2020年向其提供的人道主义援助表示感谢。

双方对作为哈萨克斯坦与塔吉克斯坦关系主要推动力之一的经贸合作发展的积极趋势表示满意。两国总统指示各自政府采取新的措施，在未来五年内将双边贸易额增至20亿美元。

双方积极评估了于2021年3月在杜尚别举行的哈塔政府间经济合作委员会第16次会议以及投资论坛的工作成果。

双方就关于增加两国之间贸易和供应商品范围的工作组第三次会议，以及制定两国之间2022-2023年增加贸易额的路线图的相关工作表示欢迎。

双方就包括自由经济区在内的工业企业的基础上建立合资企业达成共识，扩大在工程、工业、铁路、基础设施、物流等领域的双边合作，并欢迎在工业领域签署合作备忘录。

双方强调了两国在农业领域的合作经验，并就采取措施以增加两国农产品相互供应，建立批发和分销中心表示支持。

双方谈到了哈萨克斯坦和塔吉克斯坦在数字化领域的合作前景，双方一致认为在这一领域加强合作将有助于形成新的经济增长方向，增加两国的投资吸引力。

双方强调了保存和流传共同历史和文化遗产的重要性，呼吁通过庆祝各方节日的形式扩大两国的文化和人道主义联系。

双方强调了为居住在两国的哈萨克和塔吉克侨民创造有利条件的重要性，并指出他们为哈萨克斯坦和塔吉克斯坦人民之间的友好和睦作出了重要贡献。

双方重申有必要继续在移徙领域加强合作的承诺。

双方表示有兴趣加深在教育以及人员培训领域的相互合作，并就增加两国留学生补助金达成共识。

双方支持进一步扩大议会关系，包括建立新的议会间合作模式。

双方强调定期举行中亚元首磋商会议的重要性，指出这将有助于维护该地区友好、睦邻和互信的合作关系。

双方表示将共同促进21世纪中亚发展睦邻和合作五方协议的制定工作，以进一步推动互利合作，确保地区稳定与安全。

双方高度评价于2021年3月29-30日期间在杜尚别举行的第九届«亚洲之心-伊斯坦布尔进程»部长级会议，以及于2021年7月13-14日举行的上海合作组织-阿富汗联络小组例行会议的工作成果。

双方强调了作为改善咸海流域环境和社会经济问题的组织及政治平台的国际拯救咸海基金的重要性，并呼吁中亚国家扩大与国际组织、捐助者和环境基金之间的相互合作。

哈萨克斯坦总统表示愿意在塔吉克斯坦担任国际拯救咸海基金框架内进一步发展互利合作。

两国总统重申了相互支持双方在联合国及其他国际组织框架内的倡议的承诺。

哈萨克斯坦总统高度评价塔吉克斯坦在担任2020-2021年上海合作组织和集体安全条约组织轮值主席期间的工作成果，欢迎塔吉克斯坦倡议的、联合国大会2020年12月21日审议的2018－2028年«水促进可持续发展»国际行动十年的执行情况中期全面审查，并支持塔吉克斯坦总统提出的倡议--将2025年为国际冰川保护年。

塔吉克斯坦总统支持哈萨克斯坦总统在第75届联合国大会中提出的关于建立直属联合国安理会的国际生物安全机构的相关倡议。

塔吉克斯坦总统支持哈萨克斯坦在担任2020-2022年亚洲相互协作与信任措施会议（亚信会议）轮值主席国期间的优先事项，并表示愿意就发展亚信会议潜力提供协助。

两国总统积极评价哈萨克斯坦总统对塔吉克斯坦进行正式访问的工作成果，并表示相信此次访问将为双边关系达到新的水平提供动力。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫感谢塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙的热情欢迎和盛情接待，并邀请塔吉克斯坦总统在合适的时间对哈萨克斯坦进行回访。塔吉克斯坦总统接受邀请并对此表示感谢。具体访问日期将通过外交渠道商定。

哈萨克斯坦总统 哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫

塔吉克斯坦总统 埃莫马利·拉赫蒙

【编译：达娜】