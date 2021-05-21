以色列和哈马斯开始之间的停火协议开始生效

哈通社/努尔苏丹/5月21日 -- 以色列和哈马斯周五（21日）开始在埃及调解人员设定的时间停火。

哈马斯发言人哈齐姆·卡西姆说，只要以色列遵守停火协议，巴勒斯坦抵抗组织就会遵守停火协议。

以色列总理办公室20日晚发表声明说，以色列在近期对加沙地带的军事行动中取得了«巨大成就»。以安全内阁当晚一致同意接受埃及斡旋的停火协议。但声明未提及停火协议生效时间。

双方都表示准备好对对方违反停火的行为进行报复。

埃及表示将派两个代表团监督停火。

据路透社消息，在停火时间凌晨2点(周四2300GMT)即将来到时，巴勒斯坦继续发射火箭，而以色列进行了至少一次空袭。

另据美国白宫20日发表的声明，美国总统拜登当天与埃及总统塞西通电话，双方讨论了如何实现巴以停火以结束目前以色列和巴勒斯坦之间的冲突。

埃及总统府发表声明说，塞西在通话中强调国际社会团结一致解决巴以问题的重要性，重申埃及坚定支持巴勒斯坦事业，保障巴勒斯坦人的合法权益。

5月10日以来，以色列与加沙地带武装组织之间爆发严重冲突。巴以双方公布的数字显示，截至20日晚，冲突已致以方12人死亡、300余人受伤，巴方有232人死亡、1900余人受伤。

【编辑：木合塔尔·木拉提】



