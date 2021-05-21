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    14:09, 21 五月 2021 | GMT +6

    国际关系、国防及安全委员会主席会见罗马尼亚驻哈大使

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    哈通社/努尔苏丹/5月21日—哈萨克斯坦参议院（议会上院）国际关系、国防及安全委员会主席穆赫塔尔•胡勒-穆哈梅德会见罗马尼亚驻哈大使塞萨尔·曼诺尔·阿米亚努。

    据参议院新闻消息，会谈中，双方就加强哈萨克斯坦与罗马尼亚之间的双边合作问题进行讨论。

    会议指出，在哈萨克斯坦与罗马尼亚近30年的外交关系中，两国在许多领域中建立了紧密的互利合作关系，双方议会间对话在双边关系中具有特殊意义。

    穆哈梅德表示，罗马尼亚议员对我国的公共和政治生活表示兴趣，并指出这在很大程度上归功于两国议会间友谊小组，同时呼吁应当充分利用其潜力，进一步加强合作关系。

    他还指出，哈萨克斯坦不仅有意加强双边合作，还计划加强包括欧安议会大会国际议会间组织、欧洲理事会以及各国议会联盟等国际议会间组织之间的多边联系。

    双方表示，扩大两国之间在科技、能源、农业之间的合作前景，并呼吁应当充分利用两国之间的过境运输和投资潜力。

    穆哈梅德还提到了于2020年在罗马尼亚举行的阿拜诞辰175周年以及法拉比诞辰1150周年纪念活动，在活动框架内，阿拜雕像在该国首都布加勒斯特揭幕，同时在其他城市举办了哈萨克斯坦文化日和电影日相关活动。

    此外，双方还讨论了在位于该国克卢日-纳波卡市的巴比什-博雅伊大学内开设哈萨克斯坦中心，并在梅吉迪亚市设立哈萨克斯坦广场和胡尔曼哈兹雕像，以及在努尔苏丹设立米哈伊·爱明内斯库雕像的相关事宜。

    【编译：达娜】


    标签:
    哈萨克斯坦 议会上院 外交 议会 黄金储备
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