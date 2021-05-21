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    21:20, 21 五月 2021 | GMT +6

    一季度哈萨克斯坦企业信贷需求小幅增长

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    哈通社/努尔苏丹/5月21日 —— 据国际文传电讯社消息，哈萨克斯坦央行发布消息称，央行对23家二级银行信贷供需情况进行的问卷调查结果显示，2021年一季度，哈萨克斯坦企业信贷需求呈现小幅增长。

    央行金融稳定和调查司副司长库本巴耶夫表示，一季度，大企业和小企业信贷需求显著增长。与2020年四季度情况类似，“商业路线图-2025”框架下，企业信贷需求扩大导致贷款申请数量增加。越来越多的银行开始为企业提供线上贷款服务。一季度，小企业贷款申请数量12万份，环比增长50%；大企业贷款申请数量244份，环比增长28%。

    统计期内，尽管贷款审核通过率由2020年四季度的70%降至55%，银行向大企业提供贷款的意愿有所上升，高于上年同期水平。预计二季度，大中型企业信贷需求将进一步上升，小企业信贷需求保持不变。

    调查显示，一季度，抵押贷款和无抵押贷款需求均有所上升，购车贷款需求下降，消费抵押贷款需求维持不变。抵押贷款需求增长的原因在于房地产市场快速发展，以及允许使用个人养老金储蓄购买或维修住房。季节性因素制约信贷需求进一步增长。

    统计期内，抵押贷款申请数量7.5万份，环比下降22%。消费贷款呈现两极化发展趋势。无抵押消费贷款需求增长，平均单笔贷款额51.5万坚戈，增长5%；购车贷款申请数量环比下降5%，平均单笔贷款额减少11.3%；抵押消费贷款申请数量与上季度持平。预计二季度抵押贷款和无抵押贷款需求将持续增长，银行计划放宽车贷条件。

    标签:
    哈萨克斯坦 央行 金融 经济 黄金储备
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