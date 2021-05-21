联合国报告: 改善互联网接入将为农村地区注入新的活力

哈通社/纽约/5月21日 —— 据联合国新闻处消息，根据20日发布的最新《世界社会报告》（World Social Report），改善互联网接入和连接可以比城市移徙更能为生活在农村地区的约34亿人提供更好的工作和生活水平。

尽管新冠大流行可能会阻碍农村人口的进步，但该报告认为，这场危机也揭示了新技术如何有助于结束城乡差距。

更加包容的未来

联合国秘书长古特雷斯表示，新技术为农村发展以及更绿色、更包容和更有抗御力的未来带来了新的机遇。

他说：“例如，新冠大流行的经验表明，在高质量的互联网连接与灵活的工作安排相结合的地方，许多传统上被认为是城市的工作也可以在农村地区进行。”

他表示，新技术还为农村人口提供了获得数字金融、提高作物产量的精确工具和远程工作的机会，所有这些都有助于缩小城乡之间的差距。

半个世界

这份题为《重新审视农村发展》的报告由联合国经济和社会事务部(DESA)发布。

报告表示，低收入国家约67%的人口和更低收入国家60%的人口是农村人口。他们的总数估计为34亿，约占全球人口的一半。

报告显示，生活在国际贫困线以下的人口中，80%是农村人口。大约五分之一的人生活在极端贫困中，这一比例是城市的四倍。

歧视和退化

报告指出，农村人口获得教育和保健等基本服务的机会较少，而农村妇女、老年人和土著人在土地权和就业方面继续面临歧视。

报告称，农村地区也是地球上大多数“自然资本”的所在地，这些资本仍在枯竭和退化。砍伐森林等做法极大地助长了气候变化和人畜共患病的传播，例如新冠疫情。

在你所在的地方成长

报告提出了新的战略，以确保在世界加大行动以刺激经济、减少不平等和应对气候变化的同时，农村人口不会落在后面。

它倡导一种被称为«就地城市化»的方法，这种方法要求改善农村人口的生活，使他们能够享受与城市居民相同的生活水平，而不会受到不可持续的城市化的负面影响。

斯里兰卡、日本和中国等国的例子表明，改善获得教育和医疗保健的机会、增加对农村基础设施的投资以及缩小与城市地区的收入差距如何改善了农村人口的生活条件。

报告建议，解决不平等问题还必须伴随着降低贫困水平的行动，如新的土地改革政策、扩大社会保护和废除歧视农村妇女、土著人民和其他弱势群体的法律。