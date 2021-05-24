专家：欧亚经济联盟是战胜危机的“钥匙”

哈通社/努尔苏丹/5月24日 -- 5月21日，哈萨克斯坦总统直属战略研究所所长沙乌肯诺娃接受哈通社采访时表示，欧亚经济联盟是各国战胜危机的«钥匙»。

沙表示，今年是欧亚经济联盟成立七周年。七年的时间，对于通过业已取得的经济社会成就认识到一体化的优势，以及发现联盟国家在深化合作过程中遇到的壁垒来说都已经足够。正如哈首任总统纳扎尔巴耶夫在当天举行的最高欧亚经济理事会会议上所说，得益于各方的共同努力，欧亚经济联盟已经成为规模宏大的一体化项目，能够为联盟成员国的经济稳定性提供保障。

哈萨克斯坦正是在抗疫斗争持续和国际市场波动的困难时期担任欧亚经济联盟轮值主席国。本次最高欧亚经济理事会会议期间，各成员国对在危机条件下开展一体化协作、重回稳定增长轨道高度关注。

尽管受到疫情影响，欧亚经济联盟市场对于哈萨克斯坦而言仍然十分重要。2015-2020年，哈对联盟国家出口增长25%。其中，对俄罗斯出口增长25%；对白俄罗斯增长一倍；对吉尔吉斯斯坦增长20%，对亚美尼亚增长五倍。哈对联盟国家出口的60%为非原材料性商品。2015年至今，哈与联盟国家建立合资企业数量增加了50%。据哈国家统计局统计，截至2021年1月1日，哈境内有9000多家联盟国家合资或独资企业，多为中小企业。

欧亚经济联盟对于外国合作伙伴的吸引力逐年上升。联盟签署的自贸区协定有助于改善哈萨克斯坦与第三国经贸关系，扩大本国产品出口。联盟与越南、塞尔维亚、伊朗和新加坡建立自贸区，带动哈出口增加超过10亿美元。以色列、埃及和印度都对与联盟达成自贸区协定兴趣浓厚。

新冠肺炎疫情暴露了欧亚经济联盟自身存在的短板，也为联盟国家开展合作提供了新的机遇。哈总统托卡耶夫在最高欧亚经济理事会会议上强调，必须持续消除联盟内部的贸易壁垒，这是制约联盟国家经济协作的突出问题。2016年以来，联盟已消除80%的内部市场壁垒，但防止出现新的壁垒仍是联盟的一项重要议题。后疫情时代，国际社会需要优先解决粮食安全问题。因此，托卡耶夫总统关于建立联盟统一农业市场、扩大高附加值农产品出口、加强农业科技合作的建议，适应了当前新挑战的要求。发展基础设施和提高过境运输潜力是哈方在本次会议上提出的另一重要问题，有助于联盟国家加强产业协作。

今天，欧亚经济联盟成为快速发展的一体化组织，能够充满信心地面对全球和地区现代化带来的诸多问题。欧亚经济联盟国家在平等、主权和兼顾各方利益的基础上开展合作，是消除疫情不利影响、实现经济稳定发展和提高人民生活水平的有效工具。

【编辑：木合塔尔·木拉提】