突厥斯坦市将竖立首任总统纳扎尔巴耶夫雕像

哈通社/努尔苏丹/5月25日-- 主题为«突厥斯坦--突厥世界的精神之都：一体化与合作关系前景»的国际会议25日以线上模式举行。

霍加•阿赫梅特•亚萨维哈萨克-土耳其国际大学副主席成吉兹·托马尔主持召开次会议。

会上，突厥文化国际组织（TURKSOY）秘书长比拉勒·查克吉指出，哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫为加强和发展突厥语国家的一体化进程做出了巨大贡献。三年前，纳扎尔巴耶夫发布法令将南哈州更名为突厥斯坦州，并将其首府迁至突厥斯坦市，这一举措在哈萨克斯坦乃至整个突厥世界中成为了历史性事件。从那时起，突厥斯坦市发展迅速。三年来，保存了其历史特征的故常与现代文化同步发展。

«在此方面，我提议在突厥世界的精神之都-突厥斯坦市中心竖立纳扎尔巴耶夫纪念碑。作为国家首任总统，他为突厥世界的一体化做出了宝贵贡献，为国家的独立，为哈萨克人民的繁荣与和平做出了不可忽视的努力。»他说。

该提议获得与会者的一致通过，并纷纷对纳扎尔巴耶夫对突厥世界的发展做出的贡献表示感谢。

突厥语国家合作委员会（突厥议会）、突厥语国家议会大会（TurkPA）、国际突厥学院（TWESCO）、突厥文化国际组织、祖国之光党、亚萨维哈萨克-土耳其国际大学、纳扎尔巴耶夫大学等组织和教育机构相关代表，以及鞑靼斯坦共和国前总统明季梅尔·沙伊米耶夫、巴什科尔托斯坦共和国前总统穆尔塔扎·拉希莫夫等人出席了此次会议。

值得一提的是，此次会议旨在执行于今年3月31日在突厥斯坦举行的突厥语国家合作委员会成员国首脑间非正式峰会期间公布的例如将突厥斯坦市宣布为突厥世界精神首都等重要决定。

【编译：达娜】