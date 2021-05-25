哈萨克斯坦企业获准入驻亚马逊电商平台

哈通社/努尔苏丹/5月25日 —— 据国际文传电讯社报道，哈萨克斯坦贸易和一体化部部长巴赫特·苏勒坦诺夫日前通过个人社交账号发文称，哈萨克斯坦已进入亚马逊电商平台（Amazon.com）的国别许可清单。

苏勒坦诺夫表示，贸易部与亚马逊自2020年11月启动合作谈判。根据谈判结果，2021年5月20日，哈萨克斯坦被正式纳入亚马逊电商平台国别许可清单。他还 强调，贸易部不仅致力于帮助本国企业，特别是中小企业与周边国家企业开展生产协作，还将会同地区其他国家共同推广统一的“中亚品牌”商品。

贸易部长指出，哈萨克斯坦商家入驻亚马逊电商平台的最大障碍在于哈萨克斯坦能够获准进入亚马逊的国别许可清单，允许在其境内注册法人和开立用于亚马逊电商平台交易的银行账户。目前，这一问题已经解决，哈企业能够通过本国银行直接收款，并能以哈萨克斯坦企业名义进行交易。

据悉，亚马逊是全球最大电商平台之一，拥有来自全球200多个国家和地区的数亿商家，但目前仅有188个国家和地区的卖家能够在平台注册。亚马逊电商平台为中小企业打开经营之门。2020年，亚马逊营业额达到3861亿美元，其中60%的营业额由190万家中小企业创造。