新冠大流行令哈国建筑业面临用工荒

哈通社/努尔苏丹/5月25日 – 在25日的参议院（议会上院）青年学者俱乐部会议上，阿塔梅肯企业家联合国副主席沃勒扎斯·沃尔达巴耶夫指出，受新冠全球大流行影响，哈萨克斯坦建筑企业面临工人不足的情况。

青年学者俱乐部会议由参议院议长玛吾林·阿什姆巴耶夫主持，会议的主题围绕大流行后的哈萨克斯坦经济趋势、目标任务和未来前景等展开。

沃尔达巴耶夫在会上表示，企业家协会日前开展了一项涵盖2.45万企业法人的调查分析。分析报告指出，«用工荒»问题正在影响哈国建筑业的发展。

由于全球大流行令过境关闭，国家之间的人员流动受到了严格的限制，导致境外入哈务工人员数量大幅减少。

沃尔达巴耶夫称，建筑企业报告指出，由于2021年的住宅建设计划面积的增加，国内目前至少存在8万人次的用工需求缺口。

«而且这还是不包括学校、幼儿园、医院等公共设施建设项目的情况下。»他说。

据悉，用工需求缺口的45%来自阿拉木图市和努尔苏丹市。«因此第一阶段的经济复苏措施将主要在努尔苏丹和阿拉木图实施。»他说。

主持会议的参议院议长阿什姆巴耶夫在会上指出，国际大流行对社会各领域的影响十分深远，某种程度上，它促进了远程工作、教育、电子商务等数字化领域的发展，同时也改变了人们的生活和消费方式。

议长认为，大流行后时期的国家发展战略应充分考虑到这些趋势。他认为，教育系统应给被视为大流行后国家发展战略的重要部分。

【编译：木合塔尔·木拉提】