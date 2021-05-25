阿塞拜疆贸易之家在首都努尔苏丹开业

哈通社/努尔苏丹/5月25日 – 阿塞拜疆贸易之家25日正式在哈萨克斯坦首都努尔苏丹市开张营业。

今天在首都努尔苏丹，举行了一场对拉近兄弟的阿塞拜疆与哈萨克斯坦之间贸易联系的重要活动——阿塞拜疆贸易之家的开幕仪式。

按照两国总统的指示，哈萨克斯坦与阿塞拜疆分别在对方的首都，即努尔苏丹和巴库开设贸易之家。

在努尔苏丹市的阿塞拜疆贸易之家开幕仪式上，阿塞拜疆驻哈萨克斯坦大使拉沙德·马梅多夫向所有来宾表示感谢。

他指出，在阿塞拜疆103周年纪念日将近之际，他与众来宾共同见证了阿塞拜疆贸易之家的开张。大使强调指出，贸易之家的成立是两国总统的重要倡议。

马梅多夫称，未来计划在阿克套和阿拉木图市，以及其他哈萨克斯坦城市也开设同样的阿塞拜疆贸易之家。

大使强调指出，贸易之家的建立，将为阿塞拜疆中小企业向哈萨克斯坦出口产品提供便利和贸易机遇。而造访贸易之家的哈萨克斯坦消费者，也能够更加直观和方便的了解并购买来自阿塞拜疆的美食和各种商品。

马梅多夫还指出，虽然新冠全球大流行打乱了许多国家之间的贸易计划，但哈萨克斯坦与阿塞拜疆之间的双边贸易仍然取得了长足的发展，两国跨境运输领域的合作增速明显。双方在物流基础设施方面的投资，为经济的不断发展带来了巨大的帮助，并进一步推动了整个地区的发展。

出席开幕仪式的哈萨克斯坦能源部副部长阿赛特·玛高沃夫指出，哈阿之间的关系涵盖了经贸、物流、能源、人文等诸多领域。他指出，多年前开通的巴库-第比利斯-卡尔斯国际铁路运输线路，极大的促进了丝绸之路经济带国家的经济发展。此外，计划在努尔苏丹举行的哈阿贸易和经济合作委员会会议，相信必然能够对两国贸易的发展带来更多的助益。

副部长还指出，两国总统均强调了有必要将双边贸易额提升两倍的重要性。

2020年哈萨克斯坦与阿塞拜疆之间的双边贸易额为1.7亿美元。哈萨克斯坦贸易和一体化部副部长海拉特·托列巴耶夫认为，这个数字仍具有很高的提升空间。

«贸易之家的建立初衷就是提升双方的贸易规模。» 托列巴耶夫说，«阿塞拜疆和哈萨克斯坦不仅仅是同胞国家，还是战略合作伙伴。双方之间的相互往来持续了100多年不曾中断，自独立以来双边关系更是不断深化。»

托列巴耶夫指出，虽然2020年受国际大流行的影响，哈萨克斯坦与阿塞拜疆之间的贸易额同比减少了30%，但商品交易规模并未下降。在2019年哈阿两国贸易额曾达到2亿美元，随着双边贸易的复苏，相信很快就能够达到甚至超过这个数据。

«考虑到阿塞拜疆与土耳其之间铁路线路的连接，我们对阿塞拜疆充满信心。» 托列巴耶夫说。

据悉，在首都设立的这座贸易之家，不仅会为大宗商品出口商提供服务，也会为中小企业展示其产品提供帮助和贸易便利。

普通居民可以在这里购买所需的阿塞拜疆产品，而进出口贸易商也可以通过贸易之家找到需要的合作伙伴。

值得一提的是，哈萨克斯坦贸易和一体化部计划到2025年在海外建立19个«贸易之家»。«贸易之家»的主要职能是提供贸易、投资、旅游和运输物流等服务，扩大哈产非原材料产品和服务出口。贸易部希望在中国建立首个«贸易之家»，预计将于2022年建成并投入使用。

【编译：木合塔尔·木拉提】