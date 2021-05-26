哈运输业联盟建议提升铁路集装箱化水平

哈通社/努尔苏丹/5月26日 -- 《斜体字报》消息，由于电子商务需求的快速增长，到2025年，亚洲物流市场将占全球该领域增长的57%。领导权将流向最大的供应商——中国、印度、日本。国际战略管理咨询公司麦肯锡公司专家认为，未来几年，亚洲地区物流投资将增加，这一服务市场的参与者将出现两极分化。

麦肯锡分析师的一项研究显示，新冠肺炎疫情前几个月的供应链中断并没有影响2020年全球电子商务的快速质的增长。即使在疫情危机结束后，全球零售电子商务的增长也将比疫情前快6-13%。一方面，这将给物流系统带来巨大压力，另一方面，也将为创业企业和长期市场参与者开辟新的机遇。

预计2020-2025年电子商务商品物流市场将达到1889亿欧元。其中，亚太地区国家将占57.3%份额，即1083亿欧元。北美将占24.1%（456亿欧元）、欧洲占12.6%（即237亿欧元）的份额。

《经济报告》的编撰者还考虑到，亚洲国家经济增长速度快于世界平均水平。预计2021年底前，该地区国家生产总值增长将达到4.5%，是全球GDP（2%）的两倍。

麦肯锡的报告称，过去一年，全球物流市场已经超过了其他许多行业。仅2021年一季度，亚洲的并购和初创企业就筹集了约250亿美元，高于2016-2019年的增长率。历史上，物流市场与GDP和贸易的比重有所增长，说明未来5年亚洲的产业将以千亿美元的速度增长。物流将创造新的价值。

文章作者认为，这种增长趋势将影响市场参与者角色的重新分配。领导者将是那些能够迅速调动所有资源以满足客户需求的人。同时，企业应该有针对亚洲的供应渠道。落后者很难赶上，也会失去过渡时期的好处。因此，这些服务市场可能出现两极分化，再度整合。

此前，哈萨克斯坦运输联盟提议在哈发展一个有潜力的物流方向——集装箱运输市场。现在哈萨克斯坦铁路运输集装箱化水平不超过2-3%，经过发展可以把把铁路集装箱水平提升至11%。

【编译：木合塔尔·木拉提】