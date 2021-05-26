最高欧亚经济理事会会议成果丰硕

哈通社/努尔苏丹/5月26日 -- 据欧亚经济委员会官网5月24日发布消息，5月21日，哈萨克斯坦总统托卡耶夫主持召开最高欧亚经济理事会视频会议。欧亚经济联盟成员国和观察员国元首、最高欧亚经济理事会名誉主席、哈首任总统纳扎尔巴耶夫、欧亚经济委员会执委会主席米亚斯尼科维奇、独联体执委会主席列别杰夫等出席会议。

成员国元首听取关于欧亚经济联盟统一天然气市场定价机制及从第三国进口天然气运输费率问题的协调情况。据悉，2021年4月，欧亚经济委员会已将俄罗斯起草的《统一天然气市场协定》草案分送联盟各成员国研提意见。《协定》计划于2022年内完成签署，不晚于2025年1月1日正式生效。欧亚经济委员会已制定《协定》审批进度计划。按照计划，欧亚经济联盟统一天然气市场将于2025年正式启动。

欧亚经济委员会向成员国元首提交《2020年消除联盟内部市场限制措施工作成果报告》。2020年内，共取消12项联盟内部壁垒和3项限制措施。2016-2020年，此前认定的63项壁垒中，已取消51项壁垒和3项限制措施，完成率达81%。

最高欧亚经济理事会批准《2021-2022年欧亚经济联盟成员国宏观经济政策主要方向》，文件旨在帮助成员国尽快克服危机影响，重回经济快速发展轨道。会议审议了欧亚经济委员会《关于欧亚经济联盟2020年国际活动主要方向执行情况报告》；批准关于统一联盟成员国农作物选种育种法律法规的措施清单，标志着联盟建立统一农作物种子市场进入新阶段。最高欧亚经济理事会决定制定《2024年前提高欧亚经济联盟成员国战略药品和制药原料保障能力行动计划》，吸引欧亚开发银行参与，在联盟境内建设新的产能。

会议结束后，成员国元首共同签署《关于对欧亚经济联盟进口关税征收和分配程序实施共同监督措施的协议》。

【编辑：木合塔尔·木拉提】