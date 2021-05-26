联合国秘书长古特雷斯：以更加公平的方式共享采掘业所带来的收益

哈通社/努尔苏丹/5月26日--据联合国新闻消息，联合国秘书长古特雷斯25日表示，从地球上开采矿产、金属和其他宝贵原材料的采掘业处于资源、生态系统和人类活动的«关键接合点»，实现采掘业的可持续和公平发展也必须从这三大领域着手。

采掘业是指通过钻孔、抽吸、开采和开矿等方式，从地球上获取石油、煤炭、贵重金属和其他矿产资源的行业。

古特雷斯在«采掘业转型以实现可持续发展全球圆桌会议»上表示，«确保矿产资源能够惠及社会中的每一个人，而不仅仅是精英阶层，同时为了当代和子孙后代守护好自然环境，是我们共同的责任。»

矿产资源的潜能

古特雷斯表示，矿产资源是来自地球的«珍贵馈赠»，开采这一资源在全球81个国家的经济中占据«主导地位»，带来丰富的外汇、外国直接投资和政府收入。

他表示，«这一行业拥有推动经济增长和减少贫困的潜能。»

古特雷斯指出，虽然矿产资源丰富的国家贡献了全球国民生产总值的四分之一，但这些国家有近70%的人口生活在极端贫困之中。过去20年间，全球72个低收入和中等收入国家中有63个加大了对于采掘业的依赖。

此外，古特雷斯表示，由于采掘业常常与腐败、剥削、种族主义、环境退化，乃至武装冲突、性别暴力和侵犯人权等行为相关联，并可能加剧气候变化和生物多样性丧失，有些人甚至将矿产资源的开采称为«资源的诅咒»。

共同的目标

古特雷斯表示，以«可持续、包容和平等»的方式管理采掘业及其所带来的利润和资源，是全球所有区域的共同目标。

古特雷斯表示，«这意味着将女性、土著人、本地社区，以及其他同样受到采掘业影响、却未能加入开采行动规划和收益分配的利益相关方的需求纳入考量。»

改善治理、减少依赖

古特雷斯提出了四项亟待启动的优先事项，首先是改善针对采掘业的管理，包括进行独立监督、应对腐败、利润使用不当和非法资金流动等问题。他表示，«这在技术革新所仰赖的新兴矿产和金属资源领域尤其重要。»

其次，古特雷斯强调，各国必须减少对于采掘业收入的依赖，为此，政府应增加经济的多样性、改革税收系统，同时加速为依赖采掘业和矿产资源的劳动者群体和社区实现公平转型。

古特雷斯表示，«采掘业应为公共服务、可持续发展和人权领域的投资提供支持。»

低碳的未来

古特雷斯表示，增加用于建设低碳未来的投资，将采掘领域的公共和私人投资项目与可持续发展目标和《巴黎协定》相协调，是急需开展的第三项重要工作。

古特雷斯表示，目前，占到全球碳排放量73%的国家都已承诺，在本世纪中叶实现净零排放，«全球经济去碳化已经不可避免。»

古特雷斯表示，加快可再生能源技术的应用和逐步淘汰化石燃料，必须与终止煤炭使用、将政府补贴从化石燃料向可再生能源转移，以及推动技术转让相结合。

古特雷斯表示，«我敦促多边开发银行、发展融资机构、国际货币基金组织，以及其他相关机构为这一转变提供坚定的支持。»

加强合作

古特雷斯表示，第四项重要任务，是开展更大范围的区域和全球协作，以便«应对冲击、确保平稳、公正和可持续的转型进程»。

古特雷斯表示，联合国区域经济委员会将继续在这方面发挥重要作用，他同时也呼吁各成员国和其他相关方，建立一个由联合国管理的采掘业工作组，以帮助该行业实现转型。