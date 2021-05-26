哈萨克斯坦和乌克兰正在加强教育领域合作

哈通社/努尔苏丹/5月26日--哈萨克斯坦列·尼·古米列夫欧亚国立大学校长兼哈萨克斯坦高等教育和研究生教育校长理事会主席叶尔兰•塞德科夫率领的哈萨克斯坦代表团26日与乌克兰同行们举行了一系列富有成果的会谈。

哈萨克斯坦驻乌克兰大使馆为本次会议提供了支持。

乌克兰校长联盟主席列昂尼德·古柏斯基出席的会议讨论了教育和科学领域的广泛问题。 双方就两国当前的高等教育发展趋势，以及提高教育质量经验问题交换了信息。

塞德科夫介绍了哈萨克斯坦的优化高等教育方案，以及哈萨克斯坦高等教育和研究生教育校长理事会的作用。此外，还提出了有关加强合作的一些具体建议。

在这方面，列昂尼德·古柏斯基指出了两国高等教育领域的良好和牢固联系。目前为止，超过90所乌克兰大学已与哈萨克斯坦约60所大学签署了合作协议。

根据会议结果，哈萨克斯坦高等教育和研究生教育校长理事会与乌克兰高等教育机构校长联盟签署了合作协议， 达成了关于组织校长协会联席会议协议。

与乌克兰基辅国立塔拉斯.舍甫琴科大学校长夫拉基米尔·布格罗夫举行的会谈期间，双方讨论了加强大学之间合作的实际步骤。

具体来说，就进行双学位教育、师生交流、加强大学之间的学术交流、基础研究领域的合作，以及建立联合实验室的可能性等问题进行了讨论。

根据会谈结果，达成了续签合作协议。另外，讨论了在基辅国立大学突厥学系的教育计划中添加哈萨克语的可能性。

会议框架下，塞德科夫举行了«沙卡热姆»文学作品的乌克兰语发布会。

【编译：阿依波塔】