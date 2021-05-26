东京拟要求延长紧急事态宣言 多地亦行动

哈通社/努尔苏丹/5月26日-- 据共同社消息，关于日本的新冠疫情紧急事态宣言，东京都政府25日以要求中央政府延长31日到期的宣言为方向展开了协调。预计将与正适用«防止蔓延等重点措施»的埼玉、千叶、神奈川3县最快于26日召开视频会议，磋商应对方针。东京都知事小池百合子在都政府向媒体称«将听取专家意见决定»，表达了也会探讨对商家影响的想法。

其他地区亦有类似动向，福冈县知事服部诚太郎25日发布消息称，已向中央政府要求延长。虽然感染人数呈现减少趋势，但病床使用率较高，判断并非能够在目前期限31日解除的情况。大阪府也召开对策总部会议，决定要求延长。大阪府有意与此前一直协调的京都府、兵库县一同，最快于26日传递给中央政府。

中央政府正以延长宣言为方向展开协调，拟28日得出结论。新期限的方案大致以6月20日为主，但也有13日的方案。大阪府知事吉村洋文就延长幅度指出，«是国家的判断，但短期是不够的。»

若中央政府决定延长，大阪府将再次开会探讨今后的对策。目前正要求百货店等大型商业设施停业以及活动以空场的形式举办，比京都和兵库等更为严格。但吉村称抑制外出人流«应集中于假日»，工作日有意放宽为缩短设施营业时间和在限制人数的基础上举办活动等。

不过，府内持续采取了限制普通医疗、把重症病床增至348张的疫情应对措施。25日的会议上，有专家提醒称«重症患者减少到原本计划数224张足够的阶段，才是开始讨论放宽对策的大致时间»。

福冈县正要求餐饮店缩短营业时间、大型商业设施周末停业。服部称，若宣言延长，«继续目前的措施将是基础»。该县被新增为宣言对象的12日，感染人数为634人创下新高，此后减少。另一方面，病床使用率在23日达到历史最高的82%。

围绕宣言，被列为宣言对象的爱知县、京都府、兵库县、冈山县和广岛县各知事纷纷作出了认为很难解除、延长也是无奈的发言。爱知县知事大村秀章称«认为当然会延长»。