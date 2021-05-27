阿拉木图市参加首届莫斯科智慧城市线上国际论坛

哈通社/阿拉木图/5月27日 – 为期两天的首届莫斯科智慧城市（Smart Cities Moscow）线上国际论坛2021年5月25日开幕，来自全球20多个国家的智慧城市领域专家学者参会。阿拉木图市市长巴赫特詹·萨金塔耶夫和数字化管理部门的代表也出席了会议。

据阿拉木图是数字化管理部门负责人巴彦·阔恩尔巴耶夫介绍，论坛期间，在阿拉木图市长巴赫特詹·萨金塔耶夫与莫斯科市长谢尔盖·索比亚宁的参与下，举行了一场会议。

参加会议的还有北京市长陈吉宁、劳德代尔堡市长迪恩·特兰塔利斯、世界城市数据理事会主席P·麦卡尼，以及联合国机构和国际组织的代表。

会议就后苏联时期数字化在城市中的作用，以及城市发展过程中的应用解决方案等进行了讨论。

阿拉木图市长在会上，就大流行期间广泛采取的有关城市居民生活的各项数字化项目的经验进行了介绍。

阿拉木图数字化部门的代表与来自新加坡、欧盟和许多其他亚洲城市的专家一起参加了论坛的全体会议。

巴彦·阔恩尔巴耶夫表示，通过此次国际在线论坛，哈萨克斯坦数字技术开发领域的专家能够更好地研究他们在欧洲、非洲、中东、北美和南美的同行带来的经验。

【编译：木合塔尔·木拉提】