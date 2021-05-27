坚戈在欧亚经济联盟货币结算比例中占比略有增长

哈通社/努尔苏丹/5月27日 -- 截至2020年底，欧亚经济联盟内部结算货币结构发生变化。俄罗斯卢布仍是联盟内部主要结算货币，但份额有所下降；美元结算占比小幅上升；坚戈结算占比略有增长。

据欧亚经济委员会统计，2020年，本币在联盟成员国相互贸易结算中的占比总体下降0.3个百分点。

其中，俄罗斯卢布结算占比由72.4%降至71.6%；亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦本币结算占比由0.1%降至零；白俄罗斯卢布结算占比由0.3%升至0.4%；哈萨克斯坦坚戈结算占比由1%升至1.5%。大部分坚戈结算发生在哈吉两国相互贸易中。

近七年来，美元在联盟内部贸易结算中的占比持续下降。

2013年，美元结算占比约为30.3%，2019年降至19.4%。2020年，美元结算占比达20%，较上年提高0.6个百分点。

美元在联盟对外贸易结算中仍占主导地位，占联盟出口贸易结算的57.7%，占进口贸易结算的36.9%。

2021年一季度，哈萨克斯坦与联盟其他成员国间相互贸易额同比增长13%。

俄罗斯仍是哈在联盟内部主要贸易伙伴，占比高达92.9%；吉尔吉斯斯坦占比3.6%；白俄罗斯占比3.4%；亚美尼亚占比0.1%。哈对联盟国家出口以矿产品为主，占出口总额38.7%；金属及其制品占比31.1%。

哈自联盟国家进口以机械设备和车辆、仪表为主，占比24.9%。

【编译：木合塔尔·木拉提】