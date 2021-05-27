触摸宇宙：拜科努尔太空港之旅

哈通社/拜科努尔/5月27日 -- 并不是每个人都可以成为宇航员，但是参观世界上最大的宇宙发射场——拜科努尔航天发射中心，将能够令每一位游客都有机会更加接近宇宙星辰。

科努尔航天发射中心是世界上第一个也是最大的航天发射场。





它坐落在哈萨克斯坦境内的克兹勒奥尔达州，位于卡扎林斯克镇和图尔塔姆村附近的著萨利村之间。

拜科努尔航天发射场和同名城市组成了拜科努尔综合体，其总面积达6,717平方公里。





在拜科努尔旅游期间，游客将有机会观看到火箭发射的壮丽场面，此外还有机会参观当地的航天博物馆，并能够随心所欲的在拜科努尔市内漫步，与居住在这里的居民聊天，感受到这个城市中独具特色的航天文化。

根据一般的惯例，到拜科努尔标准旅游将持续三天。

要成为这个旅游的参与者，需要联系由俄(罗斯)联邦航天局许可的旅游运营商 - 地面空间基础设施运营中心，这是管理航天中心的国有企业。

制作特殊通行证需要比较长时间。独联体国家公民的申请需要在旅行计划开始的25天前提交，其他国家公民则需要在50天以前提交。

因此，如果你有计划前往这个«星际之门»，必须提前做好规划。

当您获得通行证时，你有机会与旅游公司讨论旅行的详情。

住宿、饮食、短途旅行通常已包含旅游价格，但旅游公司可为您提供额外服务。请相信，你的太空港之旅将永远留在你的记忆中！

【编辑：木合塔尔·木拉提】