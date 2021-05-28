联合国人权理事会将对巴以冲突中的侵犯人权情况展开调查

哈通社/努尔苏丹/5月28日 -- 联合国人权理事会决定对以巴冲突期间的侵犯人权情况展开调查，以色列批评联合国的决定可耻，美国也对此表示遗憾，并认为这威胁和平进程。

47国组成的联合国人权理事会召开特别会议，以24票赞成、九票反对和14票弃权，通过伊斯兰合作组织和巴勒斯坦驻联合国代表团提出的决议案。

联合国人权事务高级专员巴切莱特表示，以色列在加沙的袭击行动可能构成战争罪。她同时谴责巴勒斯坦武装组织哈马斯在冲突期间肆意向以色列发射火箭弹。

巴切莱特说：«如果发现以色列对平民和民用设施发动的袭击，是不加选择且不相称的,可能构成战争罪。»

以色列总理内坦亚胡指责联合国的调查决定可耻，认为这是在洗白恐怖组织哈马斯犯下的罪行，表明不会配合联合国的调查。

以色列总理高级顾问马克表示：«联合国人权理事会又一个可耻的日子，它不仅诽谤试图保护人民的民主国家，而且粉饰了一个残酷的种族灭绝恐怖主义组织。»

巴勒斯坦外交部和哈马斯都欢迎联合国的举动，并敦促立即採取行动惩罚以色列。

在这同时，联合国向成员国募捐，以便筹集9500万美元向巴勒斯坦人提供人道援助，用来购买医疗用品和食物。

以色列与哈马斯这个月中爆发11天激烈军事冲突，共造成253名巴勒斯坦人和12名以色列人死亡。