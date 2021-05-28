在哈萨克斯坦可以品尝哪些国家的美食？

哈通社/努尔苏丹/5月28日 -- 哈萨克斯坦自古以来拥有的大量文化纽带严重影响了当地居民的美食偏好。

由于哈萨克斯坦是一个多民族国家（哈萨克人、俄罗斯人、希腊人、鞑靼人、维吾尔人、朝鲜人、德国人和许多其他国家的人民完全和平与和谐地生活在这里），因此世界各个民族的美食在哈国遍布的极为广泛。虽然人们有着不同意见，不过当地居民的美食偏好不是仅仅限于传统哈萨克或东方美食。因此，在这个面积辽阔的国家的任何一个城市，你都可以找到许多咖啡馆、餐馆和其他场所，供应在地球各个角落广受欢迎的菜肴。有俄罗斯、欧洲、东方、亚洲、泛亚甚至美国的菜肴，所以无论你是美食家还是具有严格口味偏好的人，这里你一定能找到合你口味的菜肴。不过，传达草原民族风味的哈萨克传统美食跟往前一样仍然是这种美食品种中的«蛋糕上的樱桃»。

俄罗斯料理

首先要从俄罗斯民族料理说起，由于两个大国之间几个世纪以来密切的文化交流，俄罗斯美食已经牢牢扎根于当地家庭主妇的食谱中。由于其简单性和解饱特性，俄罗斯菜肴成了任何哈萨克斯坦人饮食的重要组成部分。此外，俄罗斯的种类丰富的菜肴都被引入许多主题餐厅的菜单中。这些餐厅都会依据流传了几个世纪的传统古老的做法烹饪这些菜肴，并添加正宗的材料。

以前是什么个做法，并哪些菜肴值得品尝呢？

生活方式和地理位置在俄罗斯饮食的形成中发挥了重要作用：蘑菇、鱼、各种谷物、蔬菜和肉类一般会在一个布置在小屋中间的巨大烤箱中炖、烘烤和熬。

与其他任何料理一样，进餐分几个阶段：第一个菜肴必然是传统的俄罗斯汤（红菜汤、鱼汤、白菜汤、咸黄瓜肉汤），它浓郁芳香，用三重汤烹饪，添加酸奶油，附带几片新鲜面包，第二个菜肴通常是饺子、牛肉冻、梭鱼或煮鲟鱼，着名的俄罗斯肉馅瓶和蘑菇馅饼。

当然，甜点和甘肴是进餐的必需品。很少有人能够忍住不品尝精致的蕾丝煎饼，还可以沾上蜂蜜、果酱、红或黑鱼子酱，品尝甜脆的面包和酥脆的蜜糖饼干、软果糕、烤浆果和水果。

传统的俄罗斯饮料同样美味：清爽的克瓦斯，又香又热的热蜜水，带有轻微酸味的芬芳水果饮料和使人心情愉快的蜂蜜酒。

这样的一餐之后，人通常很长时间都不想做任何事情，就想坐下来聊天，并享受饱餐感和所食用的菜肴味道带来的满足感。

欧洲料理

提到在哈萨克斯坦的欧洲美食，可以充满信心地说，它一直非常受当地居民的欢迎和青睐。几乎每个第三家餐厅都重视欧洲国家的美食，如德国、捷克共和国、爱尔兰、英国、意大利和法国。 当然>，菜单通常包括那些能够符合哈萨克斯坦公众的口味偏好的菜肴，以便当地居民能够接受并欣赏所提供的美食佳肴。

在欧亚大陆中心可以享受哪些欧洲菜肴呢？

通常首先想到的是习以为常的法国肉、意大利比萨饼和意大利面、希腊沙拉以及其他许多菜肴，这些菜肴都可以在任意一家餐厅的菜单上找到。但哈萨克斯坦的餐馆业务发展迅速，所以为了不让苛刻的公众失去兴趣，厨师们不断推出新菜肴、扩大和改进菜单，努力达到欧洲水平。不能不提的是，他们还真的很成功地实现了目的！

在舒适的意大利餐厅，服务员会给你推荐带各种馅儿的意式多士、美味奶酪和开胃菜（冷热小吃）、各种意大利面（从芝士培根意大利面到意大利宽面）、意大利调味饭、意式水饺、薄皮披萨、炖髓骨牛肉和许多其他传统菜肴。

若想品尝哈萨克斯坦式法国菜肴，可以点：乳蛋饼（美味敞开式饼），洋葱汤，料理鼠王， 奶酪土豆，尼斯沙拉，萨瓦风格火锅，美食甜点（牛奶杏仁冻糕，艾克力泡芙，橘子黄油薄卷饼）。

受欢迎的英国菜：惠灵顿牛肉，英国牧羊人馅饼，后腿肉猪排，牛排，兰开夏羊肉，以及许多美味的甜点，如饼干屑，芝士蛋糕，约克郡布丁，乳脂松糕和柠檬奶油。

德国菜在哈萨克斯坦人中也很受欢迎，如鸭肉卷，炸肉排，各种香肠，短粗灌肠和小灌肠，德国猪脚（带蔬菜的猪脚），大西洋鲑，鲑鱼或各种酱汁的鲤鱼，阿尔萨斯馅饼，薄酥卷饼等等。

除此之外，在许多餐厅的菜单中，你可以找到充满异国情调的荷兰、奥地利、爱尔兰和捷克菜肴，尽管不是很多，但还是有的。从历史上看，欧洲料理自俄罗斯帝国时代开始就流行起来，当时欧洲科学家和贸易商前往哈萨克斯坦土地进行探险。还有在全球化发挥的作用下哈萨克斯坦居民的日常饮食中增加了欧洲菜肴。

东方料理：泛亚洲和突厥料理

很早以前，由于口味相似，提供东方料理的餐厅在哈萨克斯坦获得了极大的欢迎，尤其得益于其各种各样的肉类菜肴和美味得让人惊叹的甜点。东方料理可分为两大类，如泛亚料理和突厥料理。泛亚料理中最为受欢迎的是中国、韩国和日本料理。

寿司卷、寿司、甜肉和辛辣的调味香料

提到泛亚料理时哈萨克斯坦居民通常会联想起的料理正是这些菜肴了。辣味和复杂菜肴的爱好者对韩国和中国菜肴的需求很大，这些菜肴的食用也不会使人感到胃不舒服。大米、肉类、面条、蔬菜和海鲜为最主要的传统菜肴，不过精确选择的成分和比例使得饭后没有沉重感。芝麻、橄榄油或菜籽油与多种芳香香料、大蒜、姜根粉和酱油的合理组合，是产生每个人都喜欢泛亚洲料理的特色辛辣味道和浓郁香料香气的决定性要素。

在哈萨克斯坦的韩国餐厅，你可以品尝传统菜肴和小吃的正宗味道，因为这些餐厅的老板通常是朝鲜人，他们保留了古老的食谱并会直接从韩国进口所有需要的食材。朝鲜族人由于苏联残酷的远东政策被迫来到哈萨克斯坦土地，当时大约有10万朝鲜人被驱逐到哈萨克斯坦并见死不救地扔下。当地居民帮助不幸的、困惑的朝鲜族人在寒冷的草原上生存下来了，这实际上为他们在哈国落户奠定了基础。

回到食物主题，不能不提到的是在后苏联国家中非常流行和广泛食用的韩国菜还是与现代韩国人习惯吃的菜肴有所不同。在哈国当地餐馆里，许多特殊的食材有时被当地居民习惯吃的市场上的食材所取代（各种海藻，某些鱼类和海鲜），而食谱尽量当地化，以便不使不习惯吃韩国着名辛辣味道的哈萨克斯坦人受到震撼。但是，尽管如此，当地人非常喜欢这些菜肴，并且做得极为美味。热肉菜尤其好吃，如韩式烤牛排，韩式猪脚，韩式牛肋排，韩式里脊肉拌饭，韩式牛肋汤（牛肋汤），韩式脊骨土豆汤（猪脊汤），韩式参鸡汤（鸡汤），韩式牛杂碎汤（牛肉汤），韩式烧烤， 韩式烤五花肉（猪肉块），等等。

传统日本料理在这里也很受欢迎，如寿司、寿司卷，握寿司，军舰卷，生鱼片，烤鸡肉串，天妇罗，面条（拉面，乌冬面和荞麦面）。据信，这些菜肴的外观和均衡的组成营造了进餐过程的和谐和安宁的氛围。这些菜肴的原料中只使用新鲜和高品质的产品，如各种海鲜、大米、海藻、蔬菜、有时牛肉和鸡肉。在哈萨克斯坦很完美的引入了日本的烹饪经验，许多寿司店和餐馆巧妙地掌握了做许多正宗菜肴的艺术，有的甚至邀请了来自日出之国的厨师。

所有这些都是哈萨克斯坦与东方国家历史接近因素所带来的结果，这些国家自古以来就有着共同的贸易和政治往来。 顺便说一句，由于大丝绸之路，大多数现有的亚洲国家都与哈萨克斯坦人民有着深远的联系，就在那时候，许多泛亚洲菜肴都已落入了哈萨克斯坦大草原。

慷慨好客的东方

大多数东方（包括突厥）民族的传统美食与哈萨克料理有着紧密关系，这反映在哈萨克斯坦的许多现代菜肴中。使其在世界范围内受欢迎和认可的主要特征是卡路里含量和菜肴的多样化，它在短时间内提供足够的使人饱和感持久的营养。东方料理的原材料主要包括肉类、牛奶和谷物产品。烘焙也一直是东方美食的一个不变的标志和任何宴席的装饰，在当地它非常受欢迎，最重要的是，当地居民知道如何正确烹饪它。

自由发展的美食

哈萨克斯坦人早已习惯于使用«东方料理»这一术语，并将这个术语统一用于几个不同料理，如亚洲（乌兹别克、鞑靼、维吾尔）和高加索（格鲁吉亚、亚美尼亚）料理。另外有时甚至用于来自巴尔干半岛国家的菜肴，例如土耳其料理。这些料理的相似之处在于肉类和乳制品的加工方法和做法，以及极为丰富的肉食和面食。

乌兹别克料理是哈萨克斯坦境内最受欢迎和最受青睐的料理之一。主要原因在于各种各样的多汁和令人垂涎的菜肴。在当地的餐馆，你可以品尝各种露馅小圆饼、馅饼和萨姆萨（烤包子）、葡萄叶羊肉卷（用葡萄叶包裹的带香料的切碎羊肉）、红顿（乌兹别克饺子）、马木盘（面疙瘩汤）、鹌鹑烤肉（烤串鹌鹑）、等等。在哈萨克斯坦最受欢迎的乌兹别克菜肴是传统的乌兹别克抓饭。

格鲁吉亚料理也很受欢迎，尤其是那些喜爱出色糕点和美味奶酪的爱好者的最爱。一定要品尝哈恰普里（奶酪饼），蔬菜泥沙拉（带花生的蔬菜泥），炖扁豆蔬菜，萨茨维鸡，查科比利，浓稠和香的红烩牛肉汤，美味的灌汤大笼包，番茄辣酱肉和炸鸡。

维吾尔族料理的饭量大并样式多：萨姆布萨（烤包子），盖饭（刚出锅的肉和蔬菜连带汤汁铺盖在米饭上），卡瓦普（羊肉串），楚术利阿（维吾尔式饺子），大盘鸡，拌面，维吾尔式菜（特色的维吾尔族蔬菜和肉类搭配不同的香料）。

此外，哈萨克斯坦人喜欢一边喝茶一边吃甜点，因此土耳其料理也非常适合当地的美食心态。几乎在任意一个餐厅，你都可以品尝精致美味的东方甜点，如果汁冰糕，果仁蜜饼或土耳其软糖，由于其中含有丰富的坚果、蜂蜜、杏干和果汁而具有独特而难忘的味道。

总而言之，可以肯定地说，这个美好的国家长期以来一直存在大量的文化纽带，这严重影响了人们的美食偏好。从欧洲菜肴到泛亚洲海鲜，几乎每个具有代表性的料理都在哈萨克斯坦设有自己的代表餐厅，这些餐厅几个世纪以来一直是文化、人民和传统的交汇点。





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