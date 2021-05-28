“伟大丝绸之路--伟大遗产”国际旅游论坛在突厥斯坦举办

哈通社/努尔苏丹/5月28日—由哈萨克斯坦文化和体育部组织的“伟大丝绸之路--伟大遗产”首届国际旅游论坛日前在突厥斯坦举行。

活动就有关在古城突厥斯坦的历史和文化遗产以及发展丝绸之路旅游路线等相关问题进行讨论。

来自匈牙利、泰国、荷兰、法国、美国、韩国、塔吉克斯坦、葡萄牙、塞尔维亚、阿富汗、北马其顿、巴西、立陶宛、爱沙尼亚和乌兹别克斯坦等15个国家旅游领域的商业代表和专家人员出席了此次会议。

文化和体育部部长阿赫托特·拉伊姆库洛娃在活动期间发表讲话，强调了旅游行业对该州经济发展的贡献日益扩大，并向由乌兹别克斯坦副总理兼旅游和体育部部长阿齐兹·阿卜杜卡基莫夫率领的乌国代表团、来自世界旅游组织和联合国教科文组织等国际组织的专家人员，及其他所有前来参加论坛的与会人员表示了感谢，同时部长还指出，在哈萨克斯坦独立30周年框架内举办的此次论坛意义独特。

根据此次论坛结果，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦哥大旅行社签署了关于开发丝绸之路旅游产品方面的一系列合作备忘录。

此外，活动期间，哈萨克斯坦著名特技演员扎伊达尔别克·昆霍金诺夫和登山队队长马赫苏特·朱码耶娃被授予了哈萨克斯坦旅游大使称号。

【编译：达娜】