哈萨克斯坦外长会见吉尔吉斯斯坦总统

哈通社/比什凯克/5月30日—在对吉尔吉斯斯坦进行正式访问框架内，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部长穆赫塔尔·特列吾别尔德29日会见吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫。

会谈中，特列吾别尔德向扎帕罗夫转达了托卡耶夫总统的问候，并祝愿吉尔吉斯斯坦繁荣昌盛。他还指出，托卡耶夫总统对与吉尔吉斯之间的互利合作深感兴趣。

特列吾别尔德指出，哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦之间有着历史悠久的兄弟般关系，这证明了两国之间全面和多边的合作关系。他还指出，扎帕罗夫最近对哈进行的国事访问为双边关系提供了强大动力。哈萨克斯坦对加强经贸和投资合作感兴趣，相信两国在实现这一目标的拥有巨大潜力。

此外，扎帕罗夫对双边合作的现状表示赞赏，并表示将支持哈萨克斯坦的所有倡议和投资项目。

“我们高度重视与哈萨克斯坦之间的睦邻友好合作关系。我们将进一步扩大和深化富有成果的哈吉合作。”扎帕罗夫说。

双方还就区域和国际议程上的热点问题以及即将举行的高级别会议的相关议程进行了讨论。双方指出，应扩大哈-吉政治互动范围并加强现有的政治联系。

值得一提的是，根据此次访问行程，哈萨克斯坦代表团前往位于比什凯克的以阿拜命名的哈吉文化中心进行参观，该中心为纪念伟大诗人阿拜·库南拜吾勒诞辰175周年而开放，旨在宣传阿拜文化，同时加强两国之间的文化联系和人道主义合作。

【编译：达娜】