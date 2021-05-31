世贸组织：全球货物贸易正持续恢复

哈通社/努尔苏丹/5月31日 -- 世界贸易组织5月28日发布的数据显示，全球货物贸易自去年第二季度出现短暂深度下滑后，今年将呈现持续恢复态势。

世贸组织发布的最新一期《货物贸易晴雨表》显示，全球货物贸易景气指数高于基准点100，达到109.7。这意味着全球货物贸易广泛恢复和贸易规模加速扩大。

世贸组织表示，全球贸易趋势与该组织今年3月的年度贸易预期基本一致。世贸组织当时预计，今明两年全球货物贸易量将分别增长8.0%和4.0%。

世贸组织同时指出，尽管短期内贸易前景相对积极，但全球各地区表现并不均衡。从贸易类别上看，服务贸易仍然疲弱。世贸组织警告，目前全球各地区特别是贫穷国家新冠疫苗接种滞后，新冠疫情复燃会破坏贸易恢复进程。

根据全球货物贸易景气指数的编制规则，数值100为其基准点。如果某一次指数为100，意味着全球货物贸易增长符合中期趋势预期。指数大于100表示该季度全球货物贸易增长高于预期水平，反之则显示全球货物贸易增长低于预期水平。

世贸组织2016年7月首次发布全球贸易景气指数，通过采集主要经济体的贸易统计数据，就当前世界贸易的短期发展走向提供早期信号，为贸易政策制定者和工商界提供更为及时的国际贸易信息。

【编辑：木合塔尔·木拉提】