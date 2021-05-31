印度新冠疫情趋缓 中国广州现多起无症状感染

哈通社/努尔苏丹/5月31日 -- 据外媒消息，印度疫情趋缓，一些地方邦开始逐步松绑防疫限制，不过德里和马哈拉斯特拉邦决定继续延长封锁令到下个月7日和15日。尽管封锁令延长，德里政府将放宽对一些商业活动的限制。

越南出现传染力更强的混种病毒株后，东北部城市北江省，民众更积极接种冠病疫苗和接受病毒检测。北江省和邻近的北宁省是密集的工业区。北江省一家公司就发现，在4800名员工当中，有五分之一的职员冠病检测呈阳性。越南过去几个星期通报3500起新病例，另外有12人死亡。当地卫生部门认为，由印度和英国变种的混种病毒株，可能是导致病例激增的原因。

中国广州则是在出现多起无症状感染病例后，疫情防控指挥部门宣布收紧防疫措施。从今晚10点起凡是通过机场，铁路、公路客运站等离开广州的旅客除了健康码必须是绿色，也必须出示出发前72小时内核酸检测呈阴性的报告。以减少人员流动导致疫情传播开来。

而在确诊病例稍微滑落的邻国马来西亚，明天起将开始为期两个星期的行动管制令。除了获准营业的银行、医疗，能源市场等17个必要领域，其余商业活动一律得暂时关门。