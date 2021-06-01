联合国儿基会建议哈国在新学年恢复学校正常教学模式

哈通社/努尔苏丹/6月1日 – 联合国儿童基金会驻哈萨克斯坦代表阿尔图尔·范·迪岑认为，哈萨克斯坦应该从今年的9月1日起在所有学校恢复正常教学模式。

在周二（6月1日）的政府例行工作会议上，迪岑表示，联合国儿基会建议哈萨克斯坦在2021年新学年中，在严格落实各项防疫措施的基础上，在所有学校的教学活动中恢复正常的教学模式。

«学校应该是最后关闭，最先开放的设施。受新冠全球大流行的影响，全球有4.63亿儿童，即相当于三分之一的学龄儿童未能得到有效的远程教育。这其中也包括了部分哈萨克斯坦学生。»他说。

哈萨克斯坦教育部承认，在这一方面仍有许多工作需要实施和改善。

联合国儿基会代表建议，通过开展全面的检测工作，明确教育领域的差距问题，并在其基础上针对性的制定教育计划。

阿尔图尔·范·迪岑表示，联合国儿基会将积极提供必要的协助。

此前，哈萨克斯坦教育和科学部部长阿斯哈特·阿伊马汗别托夫表示，2021/2022学年是否开放学校正常模式教学活动，将主要依据国内的疫情传播形势决定。

【编译：木合塔尔·木拉提】