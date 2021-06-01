哈萨克斯坦参议院与瑞典国会副议长举行视频会谈

哈通社/努尔苏丹/6月1日—哈萨克斯坦参议院（议会上院）副议长与瑞典国会副议长日前举行视频会议，就两国议会间的合作前景和国际议程上的热点问题进行讨论。

国际关系、国防及安全委员会主席穆赫塔尔•胡勒-穆哈梅德出席了此次会议。

会谈期间，参议院副议长阿斯哈尔·沙克洛夫向瑞典国会副议长玛格丽特·塞德菲尔特就托卡耶夫总统发起的包括在选举、和平集会、社会监督、优化刑事司法、加强国家监察员地位等领域的政治改革措施进行了简要介绍。

塞德菲尔特强调了哈萨克斯坦在欧安组织和欧安组织议会大会中发挥的积极作用，以及在国际关系中的高潜力和高威望。

在谈到国际议程上的热点问题中，双方就阿富汗局势进行了讨论，强调了国际社会在解决该问题中的重要作用，在此方面，瑞典方面称赞哈萨克斯坦在这一进程中的积极贡献。

双方还强调了哈萨克斯坦在中亚地区的重要作用，塞德菲尔特谈到了阿斯塔纳和平进程和托卡耶夫总统发起的关于建立解决边界冲突机制的倡议，并对哈萨克斯坦在维和领域的经验表示赞赏。



此外，双方还就抗击新冠病毒大流行交换了意见。塞德菲尔特欢迎哈萨克斯坦在抗疫方面采取的措施，并对哈方在有关开发QazVac国产疫苗，以及在世卫组织发起的“同一健康(One Health)“方针框架内下开发建设中亚能力的试点项目表示支持。

会谈还特别讨论了扩大哈萨克斯坦和瑞典立法机构之间的双边和多边合作，双方呼吁发展两国在文化、人道注意和科学教育方面的互动联系。





【编译：达娜】