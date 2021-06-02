参议院副议长会见联合国人权高专办中亚地区代表

哈通社/努尔苏丹/6月2日—哈萨克斯坦参议院（议会上院）副议长阿斯哈尔·沙克洛夫2日会见联合国人权高级专员中亚地区区域办事处代表雷萨尔德·科门达，就哈萨克斯坦与人权高专办之间的合作前景进行讨论。

会谈期间，沙克洛夫向科门达简要介绍了在托卡耶夫总统的倡议下进行的重要政治改革，包括对选举法进行的补充和修改，并谈到了为在线请愿机构建立立法框架的相关建议，以及推进关于打击酷刑、贩卖人口、保护儿童免受网络欺凌领域的立法等议题。

沙克洛夫还就总统政治改革框架内的《哈萨克斯坦人权事务专员》法案进行了介绍。他表示，该法案将特别关注人权专员的地位、选举程序及其活动原则，监察员的权力将显着扩大，使其能够根据关于促进和保护人权的国家机构的地位的原则（巴黎原则），在国家的政治和法律体系中占据应有的地位。

此外，他介绍，在2021-2022年执法领域的优先事项还包括加入《儿童权利公约任择议定书》和《残疾人权利公约任择议定书》，并开展路线图的制定工作。

人权高专办代表赞赏哈萨克斯坦正在采取的措施，并表示愿意为国际人权机构的工作提供必要的支持。

根据会谈结果，双方表示有意加强在人权项目领域的合作关系。

【编译：达娜】