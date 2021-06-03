参议院批准哈-阿移徙领域合作协议

哈通社/努尔苏丹/6月3日 – 哈萨克斯坦参议院（议会上院）全体会议通过了《哈萨克斯坦共和国政府与阿塞拜疆共和国政府间移徙领域合作协议》批准案。

该协议于2019年10月14日在巴库由两国外交部部长共同签署。

向参议院介绍法案内容的哈外交部第一副部长玛拉特·霍扎耶夫表示，协议的获批将有助于哈萨克斯坦和阿塞拜疆之间加强移徙领域的双边合作，规范移民人口流动，打击非法移民行为和消除非法渠道，并及时为两国公民在各自境内提供必要的领事协助。

霍扎耶夫强调指出，哈萨克斯坦和阿塞拜疆均不承认双重国籍。

副部长还指出，根据协议两国移民机构将会定期进行信息交换，这将有利于对双重国籍和非法移民问题的查处。他强调这不会导致负面的社会经济和法律问题，也无需额外的预算拨款。

参议院议长玛吾林·阿什姆巴耶夫指出，哈萨克斯坦与阿塞拜疆之间有着深厚、传统的历史友好关系，双方之间共同的海上边界、贸易、经济和文化联系在不断加深这种关联。

议长强调，《哈萨克斯坦共和国政府与阿塞拜疆共和国政府间移徙领域合作协议》的获批将有助于保护哈国公民在阿塞拜疆境内的合法权益。

【编译：木合塔尔·木拉提】