劳工组织：就业复苏缓慢和不平等加深新冠疫情对劳动力市场的创伤

哈通社/纽约/6月3日 —— 据联合国新闻处消息，国际劳工组织今天表示，由新冠疫情所引发的劳动力市场危机还远未结束，复苏期间的就业增长至少要到2023年后才能抵消由疫情所造成的岗位损失，与此同时，体面工作流失、贫困增加，以及不同地域和不同年龄人口所面临的就业不平等都将加剧。

劳工组织今天发布的 《世界就业与社会展望：2021年趋势》 报告预测，全球范围内，由新冠疫情所导致的«就业缺口»在2021年将达到7500万，并在2022年下降至2300万。2021年，因工作时长减少和就业不足所导致的损失相当于一亿个全职工作，在2022年将相当于2600万个全职工作，而这一切都发生在疫情危机前失业率本已居高不下、劳动力利用不足，以及工作环境不佳的背景之下。

报告表示，受到上述因素的综合影响，2022年全球失业人口总数预计将达到2.05亿人，大大超过2019年的1.87亿，全球失业率将达到5.7%。

报告表示，2021年上半年，拉丁美洲和加勒比，以及欧洲和中亚两个地区受到的打击最为严重，预计上述两个区域在今年第一和第二季度的工作时长损失将分别超过8%和6%，高于全球同期2.8%和4.4%的平均水平。

报告表示，如果整体疫情形势没有恶化，全球就业复苏预计将在2021年下半年加速，然而由于各国在疫苗获取方面的不平等，以及大多数发展中和新兴经济体支持强力财政刺激措施的能力有限，复苏将极不平均，且这些国家新创造的就业机会的质量也可能下降。

报告表示，就业和工作时长减少导致劳动收入大幅下降和贫困增加。与2019年相比，全球处于贫困或极端贫困，即个人或家庭每天的生活费等于或少于3.2美元的劳动者人数将增加1.08亿人，“在消除工作贫困领域近五年来的进展就此付诸东流”，实现2030年可持续发展议程中消除贫困的目标也将变得更加艰难。

报告表示，脆弱劳动者在新冠危机期间所受到的打击更加严重，使得疫情前本就已经存在的不平等进一步加剧。由于缺乏社会保障，疫情对全球20亿非正式行业劳动者的工作、家庭收入和生计造成了灾难性后果。

报告表示，疫情危机同时也对女性造成了尤其严重的影响。2020年，女性的就业率下降了5%，高于男性的3.9%。同时，还有更多的女性完全退出了劳动力市场，不再积极寻找工作。因防疫封锁而产生的额外家庭责任也使性别角色面临重回“男主外、女主内”的传统模式的风险。

报告表示，2020年，全球青年就业率下降了8.7%，高于成年人的3.7%，其中最严重的下滑发生在中等收入国家。青年在职业生涯初期获得劳动力市场经验的过程受到推迟和打乱，其所带来的严重后果可能将持续数年。劳工组织今天同时还发布了一份数据简报，就疫情对青年劳动力市场前景的影响进行了详细分析。

劳工组织总干事莱德表示，“从新冠疫情之中复苏不仅是一个公共健康问题，同时也需要克服疫情对于经济和社会所造成的严重破坏。如果不能采取有针对性的努力，加速体面就业的创造、支持社会最脆弱的群体，恢复受打击最严重的行业，疫情所造成的长期影响，比如人力和经济潜能的丧失，以及更加严重的贫困和不平等，就将继续伴随我们许多年。我们需要全面和协调的战略，基于以人为本的政策，并辅之以行动和资金。没有体面就业的复苏不是真正的复苏。”

除分析工作时长和就业损失之外，报告也列出了复苏战略所需要强调的四大原则：促进广泛经济增长和创造生产性就业；支持家庭收入和劳动力市场转型；加强包容、可持续和具有抵御力的经济增长和发展所需要的结构性基础；以及通过开展社会对话来制定以人为本的复苏战略。