政府总理主持召开企业问题项目办公室工作会议

哈通社/努尔苏丹/6月3日 —— 据总理官网消息，政府总理阿斯哈尔·马明3日在总理府主持召开企业问题项目办公室工作会议。

政府官员，以及阿塔梅肯企业家协会、巴伊铁列克国有控股公司、达姆企业发展基金、哈萨克斯坦金融家协会和地方企业家协会领导人出席了会议。

会议就优惠贷款发放项目监管成果、农业和商业融资问题、国家采购和“萨姆鲁克-卡泽纳”国家基金，以及小型金融组织和地方经济路线图等问题进行了讨论。

据了解，今年前4个月，1688个项目获得了总额达1690亿坚戈的补贴，并创造了6235个新的工作岗位。此外，达姆基金对总额达1093亿坚戈的8348个项目提供了担保。

“简单物品经济”优惠贷款项目框架下，共批准总额达6928亿坚戈2935个项目，并向2333个项目发放了5946亿坚戈补贴。

今年1-4月，共向5811个农业项目发放了1372亿坚戈贷款，并拨款3750亿坚戈补贴资金。此外，地方国家机构保障了1827个国产商品生产商的公共采购。

根据会议结果，政府总理向与会者下达了一系列具体工作任务。

【编译：小穆】