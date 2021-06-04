哈萨克斯坦正在实施一大批国家级企业支持规划

哈通社/努尔苏丹/6月4日 -- 据哈萨克斯坦金融业协会发布数据，目前，哈正在实施的国家级企业支持规划有20多项，包括《商业路线图-2025》、《2020-2025年产业创新发展国家规划》、《2017-2021年农工综合体发展国家规划》、《«劳动»国家规划》、《«光明之路»国家规划》、《2020-2025年区域发展国家规划》等。每项规划都有专门的的任务指标，某些规划通过实施国家任务和国家采购，间接为企业提供支持。

哈金融业协会认为，准国有机构和各级地方政府为企业提供的支持也可视为国家支持。例如，«达姆»企业发展基金正会同地方政府落实24个地区级项目。

这类规划数量繁多，且缺乏统一清单，无法清晰反映国家和企业间的相互关系。因此，托卡耶夫总统要求停止制定包含大量指标的«国家规划»，转而制定简洁易懂的«国家项目»。

目前，哈中小企业支持规划主要包括《商业路线图-2025》、《简单物品经济规划》、«企业优惠贷款»计划。

2020年，在«2025商业路线图»框架下实施小额贷款计划，为中小企业提供不超过500万坚戈的流动资金贷款和不超过2000万坚戈的投资贷款。多数低于500万坚戈的贷款以无抵押形式，按6%的年利率向最终借款人发放。

上述企业支持规划项下，已累计发放贷款超过5万亿坚戈。其中，《商业路线图-2025》项下发放贷款3.7万亿坚戈，《简单物品经济规划》项下发放贷款6370亿坚戈，«企业优惠贷款»计划项下发放贷款8840亿坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】