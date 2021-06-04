免疫学家谈如何在哈国实现对新冠的群体免疫

哈通社/努尔苏丹/6月4日 – 著名免疫学家拉斐尔·罗金森认为，只要哈国人口的60%接种新冠疫苗即可在国内实现群体免疫。

拉斐尔·罗金森表示，目前全球有3个国家已经基本遏制了新冠病毒传播。这三个国家分别是以色列、美国和英国。

«这些国家的经验告诉我们什么呢？当疫苗接种率达到人口的70%时（以色列）其传播率就基本停滞了，或者近乎于接近于0（美国和英国）。例如，目前以色列仅有40人在重症监护室里，但一年前这个数字要多出许多倍。»他说。

学者还谈到了意大利和西班牙，以及美国的情况。

«我们都知道去年意大利和西班牙一度出现了万人以上的新增病例。在这些国家开始实施疫苗接种后，今年3月达到了人口65%的接种率。随后，感染率就迅速下降了。美国1月份开始接种疫苗，至5月取得了很好的成效，70%的人口接种了疫苗，而感染率也下降到了最低值。英国也在这方面取得了好成绩。» 拉斐尔·罗金森说。

免疫学家指出，只有通过大规模的疫苗接种，才能真正的战胜大流行疫情。

«无论疫苗反对论者如何鼓噪，事实都以证明，只要全球人口的75%接种疫苗，既可以实现对病毒的免疫防御。因为，这将会切断病毒的传播路径。»他说。

免疫学家指出，如果想要让患病人数下降，最低限度的免疫接种人口比例必须达到70%~75%。

拉斐尔·罗金森说：«据我所知，哈卫生部张阿列克谢·崔报告说全国接种疫苗的人数已经达到了320万（注：接种第一针和完成两针接种人数之和）。我认为目前哈萨克斯坦有能力每月为200万人接种疫苗。也就是说，要给占全国人口60%的1100万人接种疫苗，即可在今年9月末在国内实现群体免疫。»

【编译：木合塔尔·木拉提】