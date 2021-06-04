中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    14:57, 04 六月 2021 | GMT +6

    首任总统向“我们是爱国者”国际青年论坛致贺信

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/6月4日--哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫4日向“我们是爱国者”国际青年论坛致贺信。

    首任总统图书馆馆长巴赫特詹·铁穆尔波拉特向与会者宣读了贺信。

    纳扎尔巴耶夫在贺信中说：“我诚挚祝贺在国家独立30周年框架内举行的国际青年论坛开幕。青年是社会的动力，是希望的代表。在独立的这些年里，有着自由思想和清醒头脑的新一代年轻人已经成长起来。为了年轻 一代的未来，国家做出了重大决策，采取了新举措。随着博拉沙克计划的实施，年轻人们有机会在世界各地的名牌大学、学校和纳扎尔巴耶夫大学学习。”

    纳扎尔巴耶夫指出，哈萨克斯坦方面已经向世界各地的年轻人伸出援手，来自阿富汗、印度、巴基斯坦、蒙古和其他国家的数百名学生正在我国大学接受免费教育。

    “我们已为各个领域的才华人士竖立了所有的社会政治阶梯。包括 ‘祖国之光党‘属下的‘祖国青年’青年支部，以及哈萨克斯坦民族和睦大会框架下的青年团队。同时，年轻一代应当为祖国感到由衷的自豪，为国家的进一步繁荣做出贡献。”他写道。

    首任总统还指出，当前的全球大流行为人类开辟了新的机遇。

    “众所周知，任何国家的竞争力首先是由教育质量来衡量的。你们必须迅速适应时代趋势，应对时代变化。今天，人力资本的质量是最重要的发展趋势。有知识、有智慧、有修养的年轻人将永远拥有光明的未来。因此，继续为国家的美好未来而努力吧。愿今天的论坛取得丰硕成果。祝你们身体健康，工作顺利！”纳扎尔巴耶夫写道。

    【编译：达娜】

    标签:
    黄金储备 首任总统
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!