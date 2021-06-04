首任总统向“我们是爱国者”国际青年论坛致贺信

哈通社/努尔苏丹/6月4日--哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫4日向“我们是爱国者”国际青年论坛致贺信。

首任总统图书馆馆长巴赫特詹·铁穆尔波拉特向与会者宣读了贺信。

纳扎尔巴耶夫在贺信中说：“我诚挚祝贺在国家独立30周年框架内举行的国际青年论坛开幕。青年是社会的动力，是希望的代表。在独立的这些年里，有着自由思想和清醒头脑的新一代年轻人已经成长起来。为了年轻 一代的未来，国家做出了重大决策，采取了新举措。随着博拉沙克计划的实施，年轻人们有机会在世界各地的名牌大学、学校和纳扎尔巴耶夫大学学习。”

纳扎尔巴耶夫指出，哈萨克斯坦方面已经向世界各地的年轻人伸出援手，来自阿富汗、印度、巴基斯坦、蒙古和其他国家的数百名学生正在我国大学接受免费教育。

“我们已为各个领域的才华人士竖立了所有的社会政治阶梯。包括 ‘祖国之光党‘属下的‘祖国青年’青年支部，以及哈萨克斯坦民族和睦大会框架下的青年团队。同时，年轻一代应当为祖国感到由衷的自豪，为国家的进一步繁荣做出贡献。”他写道。

首任总统还指出，当前的全球大流行为人类开辟了新的机遇。

“众所周知，任何国家的竞争力首先是由教育质量来衡量的。你们必须迅速适应时代趋势，应对时代变化。今天，人力资本的质量是最重要的发展趋势。有知识、有智慧、有修养的年轻人将永远拥有光明的未来。因此，继续为国家的美好未来而努力吧。愿今天的论坛取得丰硕成果。祝你们身体健康，工作顺利！”纳扎尔巴耶夫写道。

【编译：达娜】