哈通社/努尔苏丹/6月4日--据哈萨克斯坦生物多样性保护协会消息，全球有蹄类动物迁徙地图集将包含赛加羚羊数据。

消息称，与波恩公约 (CMS) 合作编制的野生有蹄类动物迁徙路线数据将包含在全球有蹄类动物迁徙地图集中。这项研究提供了野生有蹄类动物（包括赛加羚羊）季节性迁徙的第一个详细地图。

在过去的十年中，野生有蹄类动物的迁徙速度一直在下降。 高速公路和复杂路口等人为障碍为它们长达数百年的迁徙路线造成了许多困难。

环保人士担心，从首都到西部的2000 公里中西部交通走廊可能会分散赛加羚羊的别特帕克达拉种群。

卫星监测数据显示，赛加羚羊会随着它们计划的栖息地定期移动。 如果沿着当前的方向继续修路，赛加羚羊将被迫留在食物供应不足的地区。

绘制野生有蹄类动物的活动路线图有助于了解需要采取哪些措施来保护它们的自然迁徙方式。 因此，编制有蹄类迁徙地图集是改善世界生物多样性保护的一个新里程碑。

研究人员希望，有蹄类动物迁徙地图集将有助于世界各个国家的工程师和当局重新考虑与主要道路和走廊建设相关的项目。

哈萨克斯坦生物多样性保护协会收集的数据也将用于创建地图集。

【编译：阿依波塔】