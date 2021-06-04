马斯克贴图暗讽 比特币反弹走势戛然而止

哈通社/努尔苏丹/6月4日 —— 据路透社报道，比特币周五下滑4%，此前特斯拉创始人兼CEO马斯克(Elon Musk)再度出手发了几条推文，貌似感叹着与比特币的决裂。

特斯拉持有不少比特币仓位，且马斯克个人拥有大批追踪者，每当他发推文时，都会让加密货币市场处于紧张状态，在他发布 “#比特币”、一个心碎的表情符号和一对情侣正讨论分手的照片之后，比特币价格随之下跌。

马斯克之后又发了一张三格漫画，并在加密货币交易所CoinbaseCOIN.O发布的狗狗币(dogecoin)插图下方回覆“不错”(nice)一词。目前还不清楚这些推文是否有其意义。

马斯克此前曾表示，特斯拉不会出售其比特币，但他的推文足以让5月暴跌后仍然脆弱的市场感到不安。“ 他在挖苦社群，”加密货币数据汇总和分析网站CoinGecko的联合创始人Bobby Ong说。

比特币周五跌势掼破了20日移动平均，至37,710美元，并使其回吐本周至今的一些涨幅，尽管周线至今仍然攀升了近6%，料创一个月来最佳周线表现。

马斯克一直是加密货币的主要推动者，但自从特斯拉中止接受比特币作为购车付款工具的计划后，他对比特币的态度便转为批评，原因是担心其能源消耗。

特斯拉TSLA.O自宣布2月购入15亿美元的比特币以来，股价已经下跌三分之一，比特币较4月创下最高纪录64,895.22美元低40%以上。

第二大加密货币以太币也没有被卖家放过，周五下滑约4%至2,750美元，不过周线料连续第二周上涨超过10%。

狗狗币可能是对马斯克的意见最敏感的，因马斯克帮助狗够币从加密货币市场价值底端变成了市值达数十亿美元的货币。狗狗币周五持稳于0.40美元下方，在这之前则是略微下跌。

自周日以来，狗狗币上涨了约40%。